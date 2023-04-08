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MSB: Yunanistan’dan Türkiye'ye girmeye çalışan 2 FETÖ üyesi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan FETÖ üyesi 2 kişinin yakalandığını duyurdu.

Ekleme: 8.04.2023 - 12:59 Güncelleme: 8.04.2023 - 13:02 / Editör: Ozge Selin
MSB: Yunanistan’dan Türkiye'ye girmeye çalışan 2 FETÖ üyesi yakalandıBakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi' denildi.


MSB: Yunanistan’dan Türkiye'ye girmeye çalışan 2 FETÖ üyesi yakalandı
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