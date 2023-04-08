MSB: Yunanistan’dan Türkiye'ye girmeye çalışan 2 FETÖ üyesi yakalandı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi' denildi.