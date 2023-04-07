Seçilmeden kavgaya başladılar! Kılıçdaroğlu’nun 'bedava konut' algısını İYİ Partili Yılmaz çürüttü...

Deprem bölgesinde yeni yaşam alanları oluşturulurken; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı düğmeye bastı, zemin ve etüt çalışmaları tamamlanan bölgelerde temeller atıldı.Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden iki ay geçti. 11 ili etkileyen depremler büyük yıkıma ve hasara yol açtı. Depremin ardından tüm Türkiye afet bölgesi için adeta tek yürek oldu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise TOKİ konutlarının depremzede vatandaşlara ücretsiz verileceğini açıklamıştı.Kılıçdaroğlu Hatay'da yaptığı açıklamasında, 'Bütün vatandaşlarıma sözüm sözdür, herkesin anahtarını teslim edeceğiz, 5 kuruş almayacağız.' ifadelerini kullanmıştı.Ancak koalisyon ortağı İYİ Parti ise Kılıçdaroğlu gibi düşünmüyor.İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, konuk olduğu programda Kılıçdaroğlu'nun 'bedava konut' algısını çürüttü.Yılmaz, evlerin ekonomik yükünün ağır olacağını belirterek, 'Bunun maliyetini Türkiye 1 yılda ödeyemez. Bunu biz dış finansmanla uzun zamana yaymak zorundayız.' ifadelerini kullandı.Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:'Deprem çok büyük bir tahribat yarattı. Can kaybı çok büyük. Ekonomik meseleler hallolur. Tabii ki ekonomik yükü bunun çok ağır olacağı için bizim bunu zamana yaymamız lazım. Vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak zorundayız.Ama bunun maliyetini Türkiye 1 yılda ödeyemez. Ekonomik yükü ağır olacağı için bunu biz dış finansmanla uzun zamana yaymak zorundayız. Bu esasen evlerin maliyetinin vatandaştan tamamen kısa sürede alınması zaten mümkün değil.'