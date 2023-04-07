ÖSYM duyurdu: MEB sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM, MEB sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, MEB sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları belli oldu.
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 24-30 Mart tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/4 Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 24-30 Mart tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/4 Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
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