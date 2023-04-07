Bingöl'de 3.7 büyüklüğünde deprem...

Bingöl'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), Bingöl'ün Genç ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir meydana geldiğini bildirdi.Saat 20.01'de ve yerin 13 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçede hissedildi.Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı öğrenildi.Bingöl, bugün 4.5 büyüklüğündeki bir depremle de sallanmıştı.