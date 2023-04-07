Amca ile yeğen arasındaki kavgada kan aktı: 1 ölü 1 yaralı

Ağrı'da amca ile yeğen arasındaki silahlı kavgada kan aktı.Edinilen bilgilere göre, Merkez 100. Yıl Mahallesi'nde meydana gelen olayda aynı bahçe içerisinde bulunan iki farklı evde ikamet eden Doğan A. (30) ile amcası Yaşar A. (42) arasında traktör alış verişi nedeni ile çıkan kavgada, Doğan A. amcası Yaşar A.'ya av tüfeği ile ateş açtı.Açılan ateş sonucu amca Yaşar A. başından ağır yaralanırken, yanında bulunan eşi Ayfer A. (37) da seken saçmaların isabet etmesi ile hafif şekilde yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yararlılardan durumu ağır olan Yaşar A. müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Eşi Ayfer A.'nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.Öte yandan, şüpheli Doğan A. da olay yerinde suç aleti tüfek ile birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.