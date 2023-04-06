New York'ta Türkevi'nin önünde terör provokasyonu

Terör destekçileri üzerinde PKK ve HDP flamalarıyla Öcalan'ın görselinin bulunduğu bir kamyonu New York'taki Türkevi'nin önüne park ederek provokasyona girişti.

Terör destekçileri New York'ta yeni bir provokasyona girişti. Türkevi'nin önüne park eden araçtaki görseller dikkat çekti.Üzerinde PKK ve HDP flamalarıyla Öcalan'ın görselinin bulunduğu bir kamyonu Türkevi önüne park ederek provokasyona girişti.Terör örgütü destekçileri terörist başı Abdullah Öcalan, PKK ve HDP görselleriyle donatılmış kamyonu Türkevi önüne park etti.