Masadaki son anket: AK Parti ile CHP arasında 15 puanlık fark

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 26 ilde yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara, 'Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?' sorusunu yöneltti. Ankete göre; kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti'nin oy oranı yüzde 38.8, CHP'nin oy oranı yüzde 23.2 ve İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 8.9 oldu.ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 25 Mart-2 Nisan 2023 tarihleri arasında İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Mersin, Denizli, Burdur, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Bingöl, Van, Elazığ ve Mardin dahil toplamda 26 ilde 2 bin 147 kişiyle yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara, 'Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?' sorusunu yöneltti.Nisan ayı anketinde kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti'nin oy oranı yüzde 38.8, CHP'nin oy oranı yüzde 23.2, HDP'nin oy oranı yüzde 10.3, İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 8.9, MHP'nin oy oranı yüzde 7.4, Memleket Partisi'nin oy oranı ise yüzde 4.2 çıktı.AK Parti: %38.8CHP: %23.2HDP: %10.3İYİ Parti: %8.9MHP: %7.4Memleket Partisi:%4.2Diğer Partiler: %7.2