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'İngiltere’de Erzurum sosisi' videosu sahte çıktı! Muhalif hesaplar böyle trollendi!

CHP’liler, gazeteciler, akademisyenler, iktisatçılar İngiltere'deki bir markette kilosu 1,95 Sterlin'den satılan organik Erzurum sosisi videosunu hiç sorgulamadan paylaşarak trollendi. Videonun 3D modelleme yoluyla hazırlanmış bir trolleme ürünü olduğu, sahte görüntünün içerisinde ise “Erdoğan kazanacak” yazısının yerleştirildiği ortaya çıktı. İşte detaylar

'İngiltere’de Erzurum sosisi' videosu sahte çıktı! Muhalif hesaplar böyle trollendi!
Ekleme: 5.04.2023 - 12:55 Güncelleme: 5.04.2023 - 12:58 / Editör: Ozge Selin
'İngiltere’de Erzurum sosisi' videosu sahte çıktı! Muhalif hesaplar böyle trollendi!
Sosyal medya platformu Twitter'da İngiltere'deki bir markette kilosu 1,95 Sterlin'den satılan organik Erzurum sosisi olduğu iddia edilen bir görüntüyü CHP'liler, gazeteciler, akademisyenler, iktisatçılar art arda paylaşarak 'Erzurum'da vatandaş et kuyruğunda, Erzurum sosisi İngiltere'de ucuz' yorumları yaptı.

'İngiltere'deki Erzurum sosisi' videosu ise birçok kişi tarafından paylaşıldı. Gerçek ise kısa süre sonra ortaya çıktı.

TROLLENME ÜRÜNÜ!

Videonun 3D modelleme yoluyla hazırlanmış bir trolleme ürünü olduğu tespit edildi. Hatta video görüntüsüne 'Erdoğan kazanacak' yazısının yerleştirildiği belirlendi.

Sosyal medyada Veritasanalytic isimli hesaptan yapılan paylaşımda videonun sahte olduğu ifade edilip 'CHP'li gazetecilerin fenomenlerin 'İngiltere'de Erzurum'dan giden etin kilosu 1,95 sterline satılıyor.' diye servis ettikleri video sahte.

Üstelik bu sefer gerçek bir video bile değil, 3 boyutlu modelleme ile hazırlanmış bir animasyon. Videodaki tek gerçek 'Erdoğan kazanacak' ' denildi.

'İngiltere’de Erzurum sosisi' videosu sahte çıktı! Muhalif hesaplar böyle trollendi!
VİDEO SAHTE! VİDEODA 'ERDOĞAN KAZANACAK' YAZIYOR!

Twitter'da Abese İrca adını kullanan sosyal medya kullanıcısı ise İngiltere'de Erzurum sosisi videosu hakkında çarpıcı detaylar paylaşıp videonun sahte olduğunu belirtip 'Gelin size milletin zekasıyla dalga geçen Chp'li gazetecilerin, fenomenlerin fanatizmin karanlığında nasıl sorgulamadan haber ürettiklerini ve tabi yine farkında olmadan 'Erdoğan Kazanacak' dediklerini göstereyim. Chp'nin duayen gazetecileri iki gündür şu videoyu paylaşıyor. Video İngiltere'de bir markette kilosu 2 Sterlin'den satılan organik Erzurum sosisiyle alakalı. Zekası oda sıcaklığının üzerinde olan kimsenin inanmayacağı bu videoyu Chp'li siyasetçiler, gazeteciler, iktisatçılar muhteşem yorumlarını ekleyerek paylaştılar iki gün boyunca. Tabii ki video sahteydi.' dedi.

'İngiltere’de Erzurum sosisi' videosu sahte çıktı! Muhalif hesaplar böyle trollendi!'İngiltere’de Erzurum sosisi' videosu sahte çıktı! Muhalif hesaplar böyle trollendi!

'İKİ GÜN BOYUNCA VİDEONUN GERÇEK OLMADIĞINI ANLATMAYA ÇALIŞTIK'

Sözlerine devam eden Abese İrca, sosyal medyadan İngiltere'deki Erzurum sosisi paylaşımı hakkında paylaşanlara videonun gerçek olmadığını iki gün boyunca anlatmaya çalıştığını ama hiçbirinin videonun sahte olduğuna inanmak istemediğini ifade ederek şöyle tepki gösterdi: 'Videoyu paylaşan gazetecilere, iktisatçılara, ekonomistlere iki gün boyunca bu iddianın gerçek olamayacak kadar aptalca olduğunu anlatmaya çalıştık. İnternette gördüğünüz her şeye inanmayın aklınızı mantığınızı çalıştırıp sorgulayın dedik ama nafile...'

'TÜRKİYE'NİN İNGİLTERE'YE İŞLENMİŞ ET İHRACATI YOK'

Açıklamalarını sürdüren Abese İrca, 'Aralarında üniversitelerde iktisat bölüm başkanı olanlar var. Eline kağıt kalem alıp dört işlem yapamayacak durumda tipler bunlar. Dahası Türkiye'nin İngiltere'ye işlenmiş et ihracatı yapmadığına dair de bilgileri yok. Google da kullanamayacak kadar acizler. Muazzam bir cehalet. Dahası bizim olmayan sosislerimizi de övmüşler. Bizim sosislerin et oranı yüksek ve Türkiye'dekiler gibi içinde hayvan atıkları, katkı maddeleri, zehirler yokmuş. (Sosis satışlarımız başlamıştır) Bahadır Özgür'ün Marx edasıyla yaptığı hesaba da dikkatinizi çekerim' dedi.

'BU EŞYANIN TABİATINA AYKIRI.', 'HAYDİ ŞİMDİ TWEET SİLMEYE…'

Videonun sahte olduğunun tekrar tekrar altını çizen Abese İrca, paylaşım yapanlardan bazılarıyla ilgili ise şunları belirtti: 'Ve tabi flood'un yıldızı Chp Ankara milletvekili aday adayı Cemil Çiçek. Cemil'e iki gün boyunca videonun sahte olduğunu anlatmaya çalıştım ama neredeyse dövecekti beni. Öyle sahiplendi videoyu, öyle inandı. Tam bir dava adamı Cemil hiç vazgeçmiyor. Bu flood'u okuduktan sonra bile vazgeçeceğini sanmıyorum. Cemil bu bilgiyi nesilden nesile aktaracaktır eminim. Tabi olayı Eyt'ye bağlayan Bilkentli ekonomist ve Doç. Doktora da teşekkürlerimizi sunarız. Bu kalabalığın arasında mühendisler, yazılımcılar, mimarlar, profesörler var. Hepsi Erzurum'dan İngiltere'ye giden sosisi Kılıçdaroğlu'nu destekledikleri gibi azim, karar ve cesaretle desteklediler. Aralarından yalnızca bir kişi şüphelendi bu durumdan. Mehmet Amca… Mehmet Amca eline kağıdı kalemi alıp yukarıdaki kuru kalabalığın yapamadığı hesabı yapmış ve demiş ki 'Bu eşyanın tabiatına aykırı.' Hepsini toplasan bir Mehmet Amca yapmıyor. Mehmet Amca da reisçiymiş zaten. Haydi şimdi tweet silmeye Chp'nin sevgili gazetecileri, vekil adayları, iktisat profesörleri, kibirli ekonomistleri, dizi oyuncuları, şarap eksperleri, ismi cismi aklıma gelmeyen daha nice sevimsiz tipleri...'

'İngiltere’de Erzurum sosisi' videosu sahte çıktı! Muhalif hesaplar böyle trollendi!




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