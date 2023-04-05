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İçişleri Bakanlığı, ülkesine dönen Suriyeli sayısını paylaştı

İçişleri Bakanlığı, kayıt altına alınan Suriyeli sayısının 3 milyon 435 bin 298 olduğunu duyurdu. Bakanlık ayrıca ülkesine dönen Suriyeli sayısının 549 bin 407 olduğunu da açıkladı.

Ekleme: 5.04.2023 - 11:49 Güncelleme: 5.04.2023 - 11:50 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanlığı, ülkesine dönen Suriyeli sayısını paylaştıKaçak ve düzensiz göçle mücadele sürüyor.

Güvenlik güçleri hem karada hem de denizde aldıkları ihbarlar doğrultusunda kaçak göçe darbe indiriyor.

Son olarak İçişleri Bakanlığı, deprem bölgesindeki çalışmalar ve genel güvenlik faaliyetlerinin mart ayı resmi verilerini paylaştı. Mart ayında 12 bin 248 düzensiz göçmen, 557 de organizatör yakalandı.

Bakanlıktan yapılan paylaşıma göre, düzensiz ve kaçak göçe yönelik mart ayında 2 bin 614’ü denizlerde olmak üzere toplam 12 bin 248 düzensiz göçmen ve 557 organizatör yakalandı.

549 bin 407 Suriyeli döndü

Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı ise 549 bin 407 olarak kayda geçti.

Kayıtlı Suriyeli sayısı 3 milyon 435 bin 298

Kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 435 bin 298, girişi engellenen yabancı sayısı ise 2 milyon 802 bin 731 oldu.

80 terörist etkisiz hale getirdi

Öte yandan mart ayında icra edilen terör operasyonlarında etkisiz hale getirilen 80 teröristten 9'unun ölü, 9'unun teslim olarak ele geçirildiğini bildirdi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 1'inin kırmızı, 1'inin yeşil, 1'inin gri kategoride, 1'inin ise liste dışı kategoride olduğu belirtildi.

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