Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den rüzgar ve sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Kırklareli, Edirne, Muğla, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Uşak ve Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor, Güneydoğu Anadolu bölge geneli ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE 10°C, 13°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 9°C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ 7°C, 11°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ 10°C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Muğla çevreleri, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Uşak çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor.A.KARAHİSAR 8°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 13°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 10°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, (Mersin'nin batı kesimleri hariç) bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Antalya'nın doğusunda bu gece, Adana, Osmaniye ve K.Maraş çevrelerinde, bugün (Çarşamba) sabah saatlerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.ADANA 13°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, bugün sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 13°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde doğu ilçeleri kuvvetli olmak üzere il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 12°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıK.MARAŞ 9°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bugün sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇok bulutlu, (Karaman çevreleri hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın bölge genelinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.ANKARA 8°C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI 5°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 6°C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 6°C, 17°CÇok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün (Çarşamba) sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıÇok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 9°C, 13°CÇok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 10°C, 18°CÇok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU 5°C, 16°CÇok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 11°C, 14°CÇok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli Fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.AMASYA 11°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 14°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT 7°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 14°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Malatya ve Elazığ çevrelerinde toz taşınımı bekleniyor.ELAZIĞ 7°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıERZURUM 3°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıKARS 4°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Yağmur ve sağanak yağışlıMALATYA 8°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) G.Antep, Kilis, Adıyaman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın güney kesimlerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.DİYARBAKIR 7°C, 21°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP 8°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT 10°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıŞANLIURFA 11°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu