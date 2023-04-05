Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den rüzgar ve sağanak uyarısı
Meteoroloji, çarşamba günü için yeni uyarıda bulundu. Yeni haftayla beraber sıcaklıklar düşerken salı günü birçok ilde yağmur etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre Edirne, Muğla, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Uşak ve Osmaniye'de kuvvetli yağmur bekleniyor. Güneydoğu Anadolu bölge geneli ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde toz taşınımı görülecek. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 5 Nisan hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Kırklareli, Edirne, Muğla, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Uşak ve Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor, Güneydoğu Anadolu bölge geneli ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE 10°C, 13°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 9°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 7°C, 11°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 10°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Muğla çevreleri, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Uşak çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, (Mersin'nin batı kesimleri hariç) bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Antalya'nın doğusunda bu gece, Adana, Osmaniye ve K.Maraş çevrelerinde, bugün (Çarşamba) sabah saatlerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA 13°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde doğu ilçeleri kuvvetli olmak üzere il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
K.MARAŞ 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, (Karaman çevreleri hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın bölge genelinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA 8°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 6°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 6°C, 17°C
Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile bugün (Çarşamba) sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 9°C, 13°C
Çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 10°C, 18°C
Çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 5°C, 16°C
Çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 11°C, 14°C
Çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli Fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
AMASYA 11°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 14°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 7°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 14°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Malatya ve Elazığ çevrelerinde toz taşınımı bekleniyor.
ELAZIĞ 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
KARS 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Yağmur ve sağanak yağışlı
MALATYA 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) G.Antep, Kilis, Adıyaman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın güney kesimlerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR 7°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
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