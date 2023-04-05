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Asrın felaketinde can kaybı 50 bin 399'a yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 399 olduğunu açıkladı. Soylu, "Vefat sayısı az açıklanıyor sözleri spekülasyondur" dedi.

Asrın felaketinde can kaybı 50 bin 399'a yükseldi
Ekleme: 5.04.2023 - 09:40 Güncelleme: 5.04.2023 - 10:02 / Editör: Ozge Selin
Asrın felaketinde can kaybı 50 bin 399'a yükseldi
Deprem felaketinde bilanço artıyor...

Türkiye, 6 Şubat'ta asrın felaketi ile sarsıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 şiddetli deprem, geniş bir coğrafyada hissedilerek 11 ili vurdu.

Ülkenin güneyini adeta enkaza çeviren afette binlerce bina yerle bir oldu.

Devletin tüm kurumlarının seferber edildiği depremde, yaralar sarılmaya başlandı. Afetzedelerin barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçları karşılanmaya başladı.

Bölgede hayatın normale dönmesi için bakanlar, STK'lar, gönüllüler, Mehmetçik bir mücadele ortaya koyuyor.

Bakan Soylu son detayları açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, can kaybına ilişkin son detayları açıkladı.

Can kaybı 50 bin 399'a yükseldi
CNN Türk'ten Fulya Öztürk'e konuşan Bakan Süleyman Soylu, deprem felaketinde can kaybının 50 bin 399'a yükseldiğini açıkladı.

"Vefat az açıklanıyor sözleri spekülasyon"
Bakan Soylu vefat rakamlarına ilişkin şu ifadelerde bulundu:

Can kaybı 50 bin 399'a yükseldi. Vefat az açıklanıyor sözleri spekülasyon, kimliklendirme sürüyor, sayı güncellenebilir.

"Hatay bizim mirasımız"
Hatay'ı havadan inceleyen Soylu, Hatay'ın eskisinden güçlü bir şehir olacağını vurgulayarak şöyle konuştu:

Kimse ümitsiz olmasın, Hatay bizim mirasımız. Hatay eskisinden güçlü şehir olacak. Antakya'nın yüzde 80'i bomboş olacak, Hatay tarımdan ekonomiye kadar ihya olacak.

"Evi yıkılanlar konteynere yerleştirilecek"
Kira yardımı almayan vatandaşların konteynere yerleştirileceğini söyleyen Bakan Soylu, "Evi yıkılan ve yakını ölen öncelikli olacak." dedi.
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