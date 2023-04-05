Asrın felaketinde can kaybı 50 bin 399'a yükseldi

Deprem felaketinde bilanço artıyor...Türkiye, 6 Şubat'ta asrın felaketi ile sarsıldı.Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 şiddetli deprem, geniş bir coğrafyada hissedilerek 11 ili vurdu.Ülkenin güneyini adeta enkaza çeviren afette binlerce bina yerle bir oldu.Devletin tüm kurumlarının seferber edildiği depremde, yaralar sarılmaya başlandı. Afetzedelerin barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçları karşılanmaya başladı.Bölgede hayatın normale dönmesi için bakanlar, STK'lar, gönüllüler, Mehmetçik bir mücadele ortaya koyuyor.Bakan Soylu son detayları açıkladıİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, can kaybına ilişkin son detayları açıkladı.CNN Türk'ten Fulya Öztürk'e konuşan Bakan Süleyman Soylu, deprem felaketinde can kaybının 50 bin 399'a yükseldiğini açıkladı.Bakan Soylu vefat rakamlarına ilişkin şu ifadelerde bulundu:Can kaybı 50 bin 399'a yükseldi. Vefat az açıklanıyor sözleri spekülasyon, kimliklendirme sürüyor, sayı güncellenebilir.Hatay'ı havadan inceleyen Soylu, Hatay'ın eskisinden güçlü bir şehir olacağını vurgulayarak şöyle konuştu:Kimse ümitsiz olmasın, Hatay bizim mirasımız. Hatay eskisinden güçlü şehir olacak. Antakya'nın yüzde 80'i bomboş olacak, Hatay tarımdan ekonomiye kadar ihya olacak.Kira yardımı almayan vatandaşların konteynere yerleştirileceğini söyleyen Bakan Soylu, "Evi yıkılan ve yakını ölen öncelikli olacak." dedi.