Altınlar nerede Başkan? CHP'li Belediyeden bir skandal daha!

Geçtiğimiz yıl Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında CHP’li Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınması ile birlikte patlak veren skandallara bir yenisi daha eklendi. Menderes Belediyesi düğünlerde takılmak üzere 2022 yılında 252 bin lira değerinde gram altın satın aldı. Kayıtlara göre satın alınan gram altınların 160 tanesinin düğünlerde takıldığı öne sürülse de düğün sahipleri ile yapılan görüşmelerde bırakın altın takılmasını çoğu düğüne katılım bile sağlanmadığı ortaya çıktı. Skandal bununla da bitmedi. Kasada olması gereken 90 gram altının da kayıp olduğu belirlendi. İşte detaylar...

CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, 2022 yılı ortalarında Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. Yerine mecliste yapılan oylama ile CHP'li meclis üyesi Erkan Özkan seçildi. Menderes Belediyesi'nin AK Partili Denetim Komisyonu üyeleri Cemil Az ve Halis Macit belediyenin 2022 yılı iş ve işlemlerini mercek altına aldı. Hazırlanan şerh raporunda dikkat çeken detaylar yer aldı.Denetim Komisyonu tarafından yapılan çalışmaların ardından AK Partili Denetim Komisyonu üyeleri Cemil Az ve Halis Macit'ten şerh raporu yayınlandı. Raporda belediyenin 2022 yılı sonu itibariyle borcunun 3 katından fazla artarak 332 Milyon TL'ye ulaştığı tespit edildiği belirtildi.Raporda dikkat çeken bir diğer konuda kayıp pide ve altın iddiaları oldu. İddialara göre pandemi döneminde karantinadaki insanlara dağıtılmak üzere temin edildiği söylenen 18 bin adet etli pide, su ve ayranın yalnızca 7 bin 500 adedinin dağıtıldığı ve geriye kalan 10 bin 500 adetinin ise akıbetinin bilinmediği tespit edildiği bildirildi.Yine düğünlerde takılmak üzere toplamda 252 bin TL tutarında olan gram altın alımı belediye tarafından yapıldığı ve bu altınların 160 adedinin düğünlere takıldığının iddia edildiği fakat denetim komisyonu incelemelerinde düğünlerin büyük bir kısmına gidilmediği ve altınların takılmadığı tespit edildiği aktarıldı. Komisyon üyeleri Cemil Az ve Halis Macit 90 gram altının akıbetinin bilinmediğinin de altını çizdi.*Belediye 2022 yılında 24 Milyon TL emlak satışı yaptı. Devlet bir çok kez borçların yapılandırılmasına ilişkin yasal düzenleme yapsa da belediye toplamda 87 Milyon lirayı bulan kamu borcu ve SGK gecikme borcunu satılan gayrimenkullerden gelir elde edilmiş olmasına rağmen yapılandırmadı.*Belediye gelir ve gider hesapları karşılaştırıldığında karşılık hesabında 18.9 Milyon TL açık bulunduğu tespit edildi.