Firari PKK mensubu MİT’in düzenlediği operasyonla Türkiye’ye getirildi
Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG mensubu firari Rasim Akyol, MİT’in yurt dışı operasyonuyla paketlenerek Türkiye’ye getirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı'nca yapılan çalışmalar neticesinde; Avrupa'ya kaçma arayışında olan Rasim Akyol, yurt dışında yakalanarak ülkemize getirilmesinin ardından Emniyet güçlerine teslim edildi.
Hakkında 'Silahlı Terör Örgütlerine Silah Sağlama' suçundan 15 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Rasim Akyolu'un 2018 yılında Hatay'da 25 kilogram patlayıcı madde ile yakalanan eylem hazırlığındaki PKK/KCK mensuplarına, yardım ve yataklık eden grup içerisinde yer aldığı öğrenildi.
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