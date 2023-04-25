  • USD: 19,39 - 19,43
  • EURO: 21,40 - 21,43
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan teröristlerle iş tutan muhalefete yüklendi: Bu ülke hainlere bırakılamaz

Ankara ATO Congresium’da ‘’Gençlik İçin Hemen Şimdi Programı’’na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz 21 yıldır Türkiye'yi gençlerimizle birlikte, gençlerimizin geleceği için hazırlıyoruz. Unutmayın Türkiye Yüzyılı'nın sahipleri sizlersiniz." dedi. "Gençlere eski Türkiye'yi anlatmamız lazım" diyen Erdoğan, "Eski Türkiye'yi görüp mukayese edemeyen gençler bazı şeyleri mukayese yapamıyor. İstanbul'a suyu biz getirdik, çöpü, çukurları biz kaldırdık. İstanbul'u doğal gaza biz kavuşturduk." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin kişi başına düşen milli gelirinin 10 bin 650 doların üzerine çıktığını vurgulayan Erdoğan, "Satın alma paritesine göre Türkiye, dünyada 11. sıraya yükseldi. Gezi ve 15 Temmuz gibi maruz kaldığımız kalleş saldırılar olmasa bugün ekonomik olarak çok daha iyi sıralarda olacaktık. Bu ülke hainlere bırakılamaz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan teröristlerle iş tutan muhalefete yüklendi: Bu ülke hainlere bırakılamaz
Ekleme: 25.04.2023 - 19:13 Güncelleme: 25.04.2023 - 19:27 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan teröristlerle iş tutan muhalefete yüklendi: Bu ülke hainlere bırakılamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da ATO Congresium'da düzenlenen “Gençlik İçin Hemen Şimdi” Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Gençlerimizin sevgisi muhabbetiyle bu kap genç alıyor sizin gibi dava arkadaşları veren Rabbime şükürler ediyorum. Gençlerin zamanının misafiri olduğumuz bilinciyle tüm gücümüzü ve tecrübemizi seferber ediyoruz. Biz 21 yıldır Türkiye'yi gençlerimizle birlikte, gençlerimizin geleceği için hazırlıyoruz. Unutmayın Türkiye Yüzyılı'nın sahipleri sizlersiniz.

Gençler pankart hazırlamışlar; 'Kızılelma, Togg, TCG Anadolu ile bayağı havali bir ülke olduk' , 'EYT'lileri emekli ettik sıra sende Bay bay Kemal'.

Bin yıldır bize kadar gelen bağımsızlık ve kalkınma bayrağının yeni emanetçileri sizlersiniz. Ülkenin geleceğini sizlere teslim ederken gözümüz arkada kalmayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan teröristlerle iş tutan muhalefete yüklendi: Bu ülke hainlere bırakılamaz

Muhalefete yüklendi: İstanbul'un çöp, çukur, çamur olan dönemlerini gençlere anlatmalıyız

 İstanbul'da ben belediye başkanı olmadan önce CHP'li yönetimde çöp, çukur, çamur vardı. Ümraniye çöplüğü patladı ve 39 vatandaşımız orada öldü. Ardından biz İstanbul'u aldık. Ümraniye'yi de aldık, hemen o çöplüğün olduğu yeri spor tesisleriyle donattık. Ben inanıyorum ki İstanbul'daki gençleri İstanbul'un bu halini bilmiyorlar. Onlara bunu anlatmamız lazım. Susuz İstanbul'u suya biz kavuşturduk. 120 kilometre uzaklıktan Istranca Dağları'ndan su getirdik, çöpü çukurları biz kaldırdık. İstanbul'u doğal gaza biz kavuşturduk. Bay bay Kemal kızma, Karadeniz gazını da getirdik mi getirdik. Bedava olarak da dağıtıyoruz.

'İstihdamda tarihin en yüksek çalışan sayısına ulaştık'

 Geçtiğimiz 21 yılda 10,5 milyon yeni konut inşa ettik. Bu konutların 3,3 milyonunu kentsel dönüşüm ile hayata geçirdik. Ev sahibi olmak isteyen gençlerimizi bu hayallerine kavuşturacak olan biziz. Başlattığımız kampanyalarla ülkemizde kendi evine sahip olma hayaline ulaşmayan kimseyi bırakmayacağız. Ev gibi otomobil edinmeyi de herkesin ulaşabileceği bir imkan haline dönüştürdük.

Eski Türkiye'de iş bulmak kolay değildi. İstihdamda tarihin en yüksek çalışan sayısına ulaştık. İstihdamı 11,5 milyon kişi artırdık. Krizleri fırsata çevirerek büyümemizi hızlandırıyoruz.

Her savunma sanayii projemiz aynı zamanda gençlerimizin geleceklerini inşa eden birer teknoloji lokomotifidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan teröristlerle iş tutan muhalefete yüklendi: Bu ülke hainlere bırakılamaz

'Kalleş saldırılar olmasa ekonomik olarak çok daha iyi olacaktık'

 Kişi başına düşen milli gelir 3 bin 600 dolardı şimdi 10 bin 650 doların üzerine çıktı. Satın alma paritesine göre Türkiye dünyada 11. sıraya yükseldi. Gezi ve 15 Temmuz gibi maruz kaldığımız kalleş saldırılar olmasa bugün ekonomik olarak çok daha iyi sıralarda olacaktık.

'Ülke bu hainlere bırakılamaz'

 Kandil'in parlamentodaki uzantıları 6'lı masaya dahil oldu. Bu ülke bir terör devleti değildir olmayacaktır. Ülke bu hainlere bırakılamaz.

Bay Kemal biz senin Alevi olmandan rahatsız değiliz. Bizim Alevilik, Şiilik diye bir dinimiz yok. Tek dinimiz var: İslam ve Müslümanlık. Biz bunu anlatacağız. Bay bay Kemal buradan LGBT'ci çıkmaz. HDP'de var mı var. Bu gençlik Türkiye'nin Türk milletinin gençliğidir. Bu gençlik 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın muştusunu yedi düvele ilan edecektir. Vatanın tek bir kazanımına el süremeyeceksiniz. Bu gençlik vatanına kalpten bağlı bir gençliktir.

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
AK Parti seçim bürosu önünde ateş açan iki zanlı tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan teröristlerle iş tutan muhalefete yüklendi: Bu ülke hainlere bırakılamaz
Tufanbeyli Meclis Üyesi Fuat Gökdemir CHP'den ayırılıp AK Parti'ye katıldı
Devlet Bahçeli konuşuyor...
Dışişleri'nin girişimleri sonuç verdi! Kur'an okuduğu için İsrail tarafından alıkonulan Türk vatandaşı serbest bırakıldı
HDP’li vekilden skandal sözler: Muhatap Öcalan'dır! İmralı özgürleşecek, Kürdistan özgürleşecek
Başkan Erdoğan, Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası Tevcih Töreni'nde konuşuyor
MSB'den Moskova'da dörtlü toplantı açıklaması...
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Bakan Varank'tan İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu teklifi: Togg'u veririm ama şartım var
Tarihi gün! İlklerin jeti ilk uçuşunu gerçekleştirdi: İşte yerli ve milli Hürjet'in üstün özellikleri
ABD Başkanı Biden 2024 kararını resmen açıkladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a: Ankaralıları hizmet vermeyerek cezalandırmayın
Kirada yüzde 25 artış sınırı süresi uzatılıyor! Fahiş kira artışlarına yaptırım geliyor
Adana’da su basan metroya vatandaş isyanı: Teşekkürler Kılıçdaroğlu
CHP'den 'kayyum' soslu 'FETÖ' savunması!
İYİ Parti'de 'baraj' kavgası: 'Düştük toparlanamıyoruz' diyen Aytun Çıray'a Müsavat Dervişoğlu'ndan yaylım ateşi
Sözleri Yunanistan'da manşet oldu! Bakan Çavuşoğlu Yunan siyasilere çok sert çıktı: Kendi işinize bakın
Türkiye’nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet ilk uçuşunu gerçekleştirdi
Meteoroloji'den uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı yarın açılıyor: 12 saatlik yolculuk iki saate inecek

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı yarın açılıyor: 12 saatlik yolculuk iki saate inecek

Yer: Mardin! İlk kez objektife yakalandı

Yer: Mardin! İlk kez objektife yakalandı

Geri sayım başladı: Türkiye’nin 60 yıllık hayali gerçek oluyor

Geri sayım başladı: Türkiye’nin 60 yıllık hayali gerçek oluyor

İzmir'de cinsel taciz sanığına tahliye kararı

İzmir'de cinsel taciz sanığına tahliye kararı

İndirim geliyor! Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak!

İndirim geliyor! Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak!