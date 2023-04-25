Cumhurbaşkanı Erdoğan teröristlerle iş tutan muhalefete yüklendi: Bu ülke hainlere bırakılamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da ATO Congresium'da düzenlenen “Gençlik İçin Hemen Şimdi” Programı'nda açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:Gençlerimizin sevgisi muhabbetiyle bu kap genç alıyor sizin gibi dava arkadaşları veren Rabbime şükürler ediyorum. Gençlerin zamanının misafiri olduğumuz bilinciyle tüm gücümüzü ve tecrübemizi seferber ediyoruz. Biz 21 yıldır Türkiye'yi gençlerimizle birlikte, gençlerimizin geleceği için hazırlıyoruz. Unutmayın Türkiye Yüzyılı'nın sahipleri sizlersiniz.Gençler pankart hazırlamışlar; 'Kızılelma, Togg, TCG Anadolu ile bayağı havali bir ülke olduk' , 'EYT'lileri emekli ettik sıra sende Bay bay Kemal'.Bin yıldır bize kadar gelen bağımsızlık ve kalkınma bayrağının yeni emanetçileri sizlersiniz. Ülkenin geleceğini sizlere teslim ederken gözümüz arkada kalmayacak.İstanbul'da ben belediye başkanı olmadan önce CHP'li yönetimde çöp, çukur, çamur vardı. Ümraniye çöplüğü patladı ve 39 vatandaşımız orada öldü. Ardından biz İstanbul'u aldık. Ümraniye'yi de aldık, hemen o çöplüğün olduğu yeri spor tesisleriyle donattık. Ben inanıyorum ki İstanbul'daki gençleri İstanbul'un bu halini bilmiyorlar. Onlara bunu anlatmamız lazım. Susuz İstanbul'u suya biz kavuşturduk. 120 kilometre uzaklıktan Istranca Dağları'ndan su getirdik, çöpü çukurları biz kaldırdık. İstanbul'u doğal gaza biz kavuşturduk. Bay bay Kemal kızma, Karadeniz gazını da getirdik mi getirdik. Bedava olarak da dağıtıyoruz.Geçtiğimiz 21 yılda 10,5 milyon yeni konut inşa ettik. Bu konutların 3,3 milyonunu kentsel dönüşüm ile hayata geçirdik. Ev sahibi olmak isteyen gençlerimizi bu hayallerine kavuşturacak olan biziz. Başlattığımız kampanyalarla ülkemizde kendi evine sahip olma hayaline ulaşmayan kimseyi bırakmayacağız. Ev gibi otomobil edinmeyi de herkesin ulaşabileceği bir imkan haline dönüştürdük.Eski Türkiye'de iş bulmak kolay değildi. İstihdamda tarihin en yüksek çalışan sayısına ulaştık. İstihdamı 11,5 milyon kişi artırdık. Krizleri fırsata çevirerek büyümemizi hızlandırıyoruz.Her savunma sanayii projemiz aynı zamanda gençlerimizin geleceklerini inşa eden birer teknoloji lokomotifidir.Kişi başına düşen milli gelir 3 bin 600 dolardı şimdi 10 bin 650 doların üzerine çıktı. Satın alma paritesine göre Türkiye dünyada 11. sıraya yükseldi. Gezi ve 15 Temmuz gibi maruz kaldığımız kalleş saldırılar olmasa bugün ekonomik olarak çok daha iyi sıralarda olacaktık.Kandil'in parlamentodaki uzantıları 6'lı masaya dahil oldu. Bu ülke bir terör devleti değildir olmayacaktır. Ülke bu hainlere bırakılamaz.Bay Kemal biz senin Alevi olmandan rahatsız değiliz. Bizim Alevilik, Şiilik diye bir dinimiz yok. Tek dinimiz var: İslam ve Müslümanlık. Biz bunu anlatacağız. Bay bay Kemal buradan LGBT'ci çıkmaz. HDP'de var mı var. Bu gençlik Türkiye'nin Türk milletinin gençliğidir. Bu gençlik 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın muştusunu yedi düvele ilan edecektir. Vatanın tek bir kazanımına el süremeyeceksiniz. Bu gençlik vatanına kalpten bağlı bir gençliktir.