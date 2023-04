Bayram namazı saat kaçta kılınacak? 21 Nisan İstanbul bayram namazı saati

Bayram namazı saat kaçta? Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 il için bayram namazı saatleri bilgisini paylaştı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya başta olmak üzere tüm iller için bayram namazı saat kaçta sorusu cevabını buldu. Müslüman alemi için mühim bir yere sahip olan Ramazan Bayram namazı saatleri sabah.com.tr'de. Peki, 21 Nisan Cuma bayram namazı kaçta kılınacak? İşte, 81 il için bayram namazı kaçta sorusunun cevapları…İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2023Bayram namazı yarın günün ilk saatlerinde 81 ilimizde kılınacak. Sabah vaktinde bayram namazına gitmek isteyen müminler, il il bayram namazı saatleri araştırması yapıyor. Sabah.com.tr olarak biz de her yıl olduğu gibi 'Bayram namazı saat kaçta' sorusuna haberimizde yer verdik.İşte il il bayram namazı vakitleriİSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?Ramazan Bayramı coşkusu yaşanırken İstanbul'da da bayram namazı saati merak konusu oldu. 21 Nisan Cuma günü İstanbul bayram namazı saati 06:49 olarak açıklandı.ANKARA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?Diyanet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ankara'da bayram namazı 06:34'te kılınacak.İZMİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?İzmir için bayram namazı saati de belli oldu. 21 Nisan'da İzmir'de bayram namazı saati: 06:59Diğer tüm illerimiz için bayram namazı saatleri ise şöyle;Adana: 06:27Adıyaman: 06:15Afyonkarahisar: 06:45Ağrı: 05:54Aksaray: 06:31Amasya: 06:22Ankara: 06:34Antalya: 06:46Ardahan: 05:54Artvin: 05:57Aydın: 06:56Balıkesir: 06:55Bartın: 06:35Batman: 06:03Bayburt: 06:05Bilecik : 06:46Bingöl : 06:05Bitlis : 05:59Bolu : 06:39Burdur : 06:47Bursa : 06:49Çanakkale : 07:00Çankırı: 06:31Çorum: 06:25Denizli: 06:52Diyarbakır: 06:07Düzce: 06:40Edirne: 06:58Elazığ: 06:10Erzincan: 06:08Erzurum: 06:01Eskişehir: 06:44Gaziantep: 06:19Giresun: 06:11Gümüşhane: 06:07Hakkâri: 05:53Hatay: 06:25Iğdır: 05:50Isparta: 06:46İstanbul: 06:49İzmir: 06:59Kahramanmaraş: 06:20Karabük: 06:34Karaman: 06:36Kars: 05:53Kastamonu: 06:29Kayseri: 06:25Kilis: 06:21Kırıkkale: 06:32Kırklareli : 06:55Kırşehir: 06:30Kocaeli: 06:45Konya: 06:38Kütahya: 06:46Malatya: 06:14Manisa: 06:57Mardin: 06:05Mersin: 06:30Muğla: 06:55Muş: 06:01Nevşehir: 06:28Niğde: 06:29Ordu: 06:13Osmaniye: 06:24Rize: 06:03Sakarya: 06:43Samsun: 06:19Siirt: 06:00Sinop: 06:23Sivas: 06:18Şanlıurfa: 06:13Şırnak: 05:58Tekirdağ: 06:55Tokat: 06:19Trabzon: 06:06Tunceli: 06:08Uşak: 06:49Van: 05:54Yalova: 06:48Yozgat: 06:27Zonguldak: 06:37BAYRAM HUTBESİ KONUSU 21 NİSANRamazan Bayramı'nın 1. günü eda edilecek bayram namazı ile birlikte okunacak hutbenin konusu 'Ramazan Bayramı: Neşe, Huzur Ve Kardeşlik Günleri' olacak.İşte, tam metin:Muhterem Müslümanlar!Bugün, neşe, huzur ve kardeşliğin doruğa çıktığı Ramazan bayramını idrak ediyoruz. Rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazandan sonra bizleri bir bayram sabahına daha ulaştıran Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bizlere bu günlerin kıymetini öğreten Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Ramazan bayramımız mübarek olsun.Aziz Müminler!Bayramlar, sevgi ve saygının, ülfet ve muhabbetin, şefkat ve merhametin, vefa ve sadakatin zirve yaptığı günlerdir. Öyleyse, bugün, varlık sebebimiz anne babamızın ellerini hürmetle öpüp dualarını alalım. Mütebessim yüzlerimizle hayatın yükünü paylaştığımız eşimize sevgimizi gösterelim. Tatlı sözlerimizle göz aydınlığı çocuklarımızı bayram sevincine ortak edelim. Akraba ve komşularımızı ziyaret edip, bayramın neşesini çoğaltalım. Geçmişlerimizi hayır ve rahmetle yâd edip, dualarımızdan onları da nasiplendirelim.Kıymetli Müslümanlar!Bayramlar, paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma günleridir. Öyleyse yetimlerin ve öksüzlerin ışıl ışıl gözlerine bayram sevinci taşıyalım. Muhtaca, mağdura, kimsesize el uzatıp, onlara da bayramın huzurunu ve mutluluğunu tattıralım. Bayramın coşkusunu, hanelerimizden başlayarak, binalarımıza, mahallelerimize, şehirlerimize, ülkemize ve tüm dünyaya taşıyalım. Yeryüzündeki bütün mazlum ve mağdur kardeşlerimizin özgürce bayram yapabilmeleri için dua edelim. Edelim ki bayramımız bayram olsun.Değerli Müminler!Bayramlar, birlik, beraberlik ve kardeşlik günleridir. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de 'Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin.'[1] buyurmaktadır. O halde bugün dargınlıklara, küskünlüklere son verelim. Bir mümin olarak başta ailemiz olmak üzere dargın olanların arasını düzeltmek için çaba gösterelim. Şefkat ve muhabbetle yüreklerimizi birbirimize açalım. Birlik olalım, kardeş olalım, kardeşler topluluğu inşa edelim. Edelim ki, bayramımız bayram olsun.Aziz Müslümanlar!Bayramlar, günahlardan arınma, tövbe ve istiğfar günleridir. Cenabıhak şöyle buyurmaktadır: قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰىۙ. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّه۪ فَصَلّٰىۜ 'Nefsini arındıran, Rabbini zikredip namaz kılan kimse kurtuluşa ermiştir.'[2] Camilerimizi bayram sevinciyle tıklım tıklım dolduran değerli kardeşlerim! Hatalarımızın ve günahlarımızın ölçüsüne bakmadan, 'Benim rahmetim her şeyi kaplamıştır.'[3] buyuran Yüce Rabbimizin engin hoşgörüsüne ve rahmetine sığınalım. Geleceğimizi, huzurumuzu ve umudumuzu İslam'ın rahmet yüklü mesajlarında arayalım. Arınalım her türlü kötülükten, haramlardan, kul ve kamu hakkından. Allah'ı zikirde bulalım huzuru. Namazla, ibadetle, hayır ve hasenatla yaklaşalım Rabbimize. Yaklaşalım ki bayramımız bayram olsun.Kıymetli Kardeşlerim!Az önce bayram namazımızı, omuz omuza, gönül gönüle eda ettik. Birazdan tekbirlerle, salavatlarla Rabbimize niyazda bulunacağız. Ancak hemen ayrılmayalım camimizden, uzaklaşmayalım birbirimizden. Allah Resûlü (sas)'in şu hadisini hep birlikte hatırlayalım: 'Birbirinizle musafaha edin, el sıkışın ki içinizdeki kin gitsin. Birbirinize hediyeler verin ki sevginiz artsın, düşmanlıklar yok olsun.'[4] Öyleyse bu kutlu mabette başlayalım bayram sevincini paylaşmaya. El sıkışıp kucaklaşalım birbirimizle. Güler yüzümüzü ikram edelim yanımızdaki kardeşimize. İkram edelim ki bayramımız bayram olsun.Aziz Müminler!Bayramlar, ebedi bayramların müjdecisidir. Öyleyse bayramı hakkıyla idrak edelim. Ramazan ve bayramın güzelliklerini ömrümüzün tamamına yayalım. Yayalım ki ahiretimiz cennet, akıbetimiz bayram olsun. Bayramımız mübarek olsun.[1] Hucurât, 49/10.[2] A'lâ 87/14,15.[3] A'râf, 7/156.[4] Muvatta', Hüsnü'l-hulk, 4.