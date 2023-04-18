Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı: Siyasi mevta haline gelecekler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.'CHP, İYİ PARTİ TERÖRLE KOL KOLA'Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:Bugün de ülkemizin siyasi ve ekonomik olarak kendilerine bağımlı kalmasını isteyenler var. Atılımları kesmek için her yolu denediler.Karşımızda 7'li koalisyon var. Bu masada terörle kol kola olanlar var mı? CHP, İYİ Parti terörle kol kola. Yavrucuklar da istikameti tamamen kaybettiler.Daha sapkın akımları, sosyal medya mecralarını, Londra tefecilerini ve oradaki bütün eroin kaçakçılarını, Batı'daki yönetimleri saymıyorum bile. Peki ne istiyor bunlar? Türkiye düşük teknolojileri, düşük katma değerli üretimleri yapsın, ama yüksek teknoloji, yüksek katma değer alanına girmesin istiyorlar. Yani; İHA, SİHA, Akıncı, Kızılelma yapmasın; bitmedi TCG Anadolu'yu da yapmasın. Togg yapmasın, öyle alıştılar ya. Yıllar yılı bu ülkeyi öyle yönetmediler mi? Bu CHP böyle yönetmediler mi? Bunlar bu ülkede bir toplu iğne dahi yönetemediler.Davos'tayız. O zaman Davos'un o arasında biz de şöyle Bebecan o zaman yanımda. Beraber IMF'nin başındaki zatla görüşüyoruz. Sıkıysa bunu da yalanla. 'Siz adamlarınızı devamlı gönderiyorsunuz, bu gelenler Türkiye'yi yönetmeye, akıl vermeye mi geliyor, yoksa taksitlerini almaya mı geliyor? Taksitlerini alacaklarsa, alırlar giderler, ama Türkiye'yi yönetemezler, Türkiye'yi ben yönetirim'. 2013'e kadar devam ettik ve bunların alacağını ödedik. 2013'ten sonra artık IMF ilişkimiz kaldı mı? CHP ve İP bunlar bize akıl verdiler. Buradan borç almanız lazım dediler. Biz ne dedik? 'İhtiyacımız yok'. O zaman Merkez Bankası rezervimiz 27,5 milyar dolardı, şimdi elhamdülillah 3 haneli rakamlara çıktık.'SİYASİ MEVTA HALİNE GELECEKLER'Uçak gemimiz şu anda Sarayburnu'nda. Ama bu CHP, İYİ Parti, HDP, Kandil, TCG Anadolu'dan rahatsız.Unutmayın 14 Mayıs bunların siyasi mevta haline gelmesi olacaktır. Çok kızgınlar. Ülkemizin yaşadığı sessiz devrimleri hazmedemeyenlerin öfkeleri yüzlerinden okunuyor.Çok uzun mücadeleler sonucunda ülkemizi bugünkü seviyesine getirdik. Bu seviyeyi Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkaracağız.İLK YERLİ ELEKTRİKLİ LOKOMOTİF E5000Eskişehir'e bu yıl için de 3 yeni Bor tesisi daha kazandıracağız. İkinci müjdemiz, ülkemizin ilk yerli, elektrikli lokomotifi E-5000'i burada üreteceğiz. Bu projenin ilk hareket testine biraz sonra canlı bağlantıyla şahitlik edeceğiz. Eskişehir'e tüm bu değerlerle değer kattık. Yeni yatırımlarla yeni değerler kazandırmayı sürdürüyoruz. Eskişehir'i raylı sistemler teknolojilerinin de merkezi haline getiriyoruz. Eskişehir'de üretilen ürünlerin Gemlik'e ulaştırmasını sağlayacak raylı sistem inşasına yakında başlıyoruz.Son 20 yılda 67,2 milyar liralık kamu yatırımı yaptık Eskişehir'e. Şehrimize üçüncü devlet üniversitesini, Eskişehir Teknik Üniversitesi'ni kurduk. Yüksek öğrenim yurt binaları açtık. 33 bin seyirci kapasiteli stadyum dahil toplam 41 spor tesisi kazandırdık. Bütün ilçelerimize kültür merkezleri açtık. Kütüphaneler yaptık. Sosyal yardımlarda toplam 2 milyar liralık kaynak aktardık. Sağlıkta 1081 yataklı şehir hastanemiz ve 600 yataklı Yunus Emre Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin aralarında olduğu 26 sağlık tesisi inşa ettik.Ülkemizin yeni bir seçim arefesinde olduğu şu günlerde Cumhur İttifakı'ndan başka milletimizin önüne bir vizyonla çıkan var mı? Türkiye Yüzyılı için doğru adımlar olarak isimlendirdiğimiz, seçim beyannamemizde önümüzdeki 5 yılda atacağımız somut adımları ilan ettik. Ülkemizin 6 Şubat'ta yaşadığı büyük depremler sebebiyle yeni dönemde afetlere dirençli Türkiye inşasını yerleştirdik. Togg'u yaptık, TGC Anadolu'yu aynı şekilde yaptık. Şu anda benim vatandaşlarım gümbür gümbür Sirkeci'de TGC Anadolu'yu ziyaret ediyorlar. Aynı şekilde Togg'u da ziyaret ediyorlar.