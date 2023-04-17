İzmir'de 156 düzensiz göçmen yakalandı, 4 organizatör tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, yapmış oldukları saha çalışmaları ve teknik takip sonucu ormanlık alanda düzensiz göçmenlerin toplandığına yönelik bilgi edindi.Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince bölgeye yapılan operasyonda, 100 düzensiz göçmen ile 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.Ormanlık alan içerisinde 45 can yeleği, 4 şambrel ve 1 pompa ele geçirdi.Öte yandan Sahil Güvenlik ekipleri aynı bölgede İtalya rotasını kullanan ve düzensiz göçmenleri taşıdığını belirledikleri bir yelkenliye de operasyon düzenlendi.Operasyonda 56 düzensiz göçmen yakalandı.Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.