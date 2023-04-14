Yapı denetim sorumlusundan skandal savunma: Yıkımın sebebi alüvyal topraklar

Antakya’da yaklaşık bin 200 kişinin hayatını kaybettiği 600 Evler Sitesi’nin yapı denetim sorumlusu Cihat Ateş yerle bir olan kooperatifin alüvyol topraklar üzerinde olması nedeniyle yıkıldığı yönünde ilginç bir savunma yaptı. “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan tutuklanan Ateş’le birlikte Antakya ve Defne’de 48 şüpheli tutuklanırken 125 firari şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor.

Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde 5 kattan oluşan, 58 bloğun tamamının yıkıldığı ve yaklaşık bin 200 kişinin hayatını kaybettiği '600 Evler Sitesi' olarak bilinen '600 Evler Konut Yapı Kooperatifi'nin yapı denetim sorumlularından Cihat Ateş 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandı.Ateş'in ifadesinde, kooperatifin yapı denetimini gerçekleştiren As Teknik Yapı Denetim şirketinin yetkilisi olduğunu itiraf etti. Kendisinin daha çok atamalar ve finansla uğraştığını iddia eden Ateş, kendisinin de depremzede olduğunu, yapıların bulunduğu toprakların da alüvyol topraklar olduğu yönünde savunma yaptı.Hatay 1. Sulh Ceza Hakimliği verdiği tutuklama kararında Ateş'in yapı denetim sorumlusu olduğunu kabul ettiğini, şirketin yetkilisi olduğu dönemde yeni yapının inşaat sürecinin tamamlandığına dikkat çekti. Kararda, 600 Evler Konut Yapı Kooperatifi'nde çok sayıda ölü ve yaralı kişi bulunması nedeniyle kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerini bulunduğu, kaçma şüphesinin oluşması nedeniyle tutuklama kararının ölçülü olacağı değerlendirildi.Ankara Sincan 2 No'lu L Tipi kapalı cezaevine gönderilen Ateş'le beraber bugüne kadar Antakya ve Defne'de şüpheli bulunan 437 şüpheliden 58'i tutuklanmış oldu. 111'i adli kontrolle serbest bırakılırken, 125 şüpheli hakkında firari oldukları nedeniyle yakalama kararı çıkarıldı.