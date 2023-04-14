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'Vatandaşın parasını çarçur etmem' demişti! CHP’li başkan anketlere milyonlar dağıtmış...

“Gereksiz harcamalar yapmam, vatandaşın parasını çarçur etmem” diyen CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yaptırdığı anketlere yıllık 3,5 milyon vermiş.

'Vatandaşın parasını çarçur etmem' demişti! CHP’li başkan anketlere milyonlar dağıtmış...
Ekleme: 14.04.2023 - 12:52 Güncelleme: 14.04.2023 - 13:14 / Editör: Ozge Selin
'Vatandaşın parasını çarçur etmem' demişti! CHP’li başkan anketlere milyonlar dağıtmış...
Mersin Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında, söz alan denetim komisyonunda görevli olan meclis üyesi AK Partili Zafer Şahin Özturan, CHP'li başkan Vahap Seçer'in yaptırdığı anketlerle ilgili çok para harcadığını belirterek, 'Hizmetleriniz ile ilgili tabii ki anketler yapılması gerekiyor ama anketlerin toplam maliyetine baktığım zaman bir yıl içinde 3,5 milyon TL'lik anket yaptırdığınızı gördüm' dedi.

'TÜM ANKETLERDE GENEL SİYASETE GİRMİŞSİNİZ'

Anketlerin çoğunlukla genel siyasetle ilgili olduğunu belirten Özturan, 'Anketlerin hepsine de baktım. Anketlerinizde sadece kendi hizmetleriniz ile ilgili memnuniyeti veya memnuniyetsizliği ölçmeye değil, genel siyasete de çok fazla girildiğini gördüm. Tüm anketlerde genel siyasete girmişsiniz. Anketlerin çoğunda genel politikanın durumu ölçülmüş. Yapın da bir yıl içinde 3,5 milyon TL'lik anket bu belediyeni bütçesi için çok ciddi bir yük, külfet' ifadelerini kullandı.

Zafer Şahin Özturan, 'Sürekli tasarruf yaptığınız söylüyorsunuz ama ben bunun öyle olmadığını görüyorum. Bir türlü genel politikadan kopamadınız. Anketlerde benim bu yöndeki eleştirilerimi doğruladı' diye konuştu.

PRENSİP OLARAK 4 AYDA BİR ANKET YAPTIRIYORMUŞ

Anketlerin siyasi içerikli olduğunu ama sadece bundan oluşmadığını savunan Seçer, 'Bende prensip 4 ayda bir anket yaptırıyorum' diye söyledi.

'TEMSİL VE TANITIMLARA 65 MİLYON 749 BİN LİRA'

AK Parti meclis üyesi Zafer Şahin Özturan, 2022 yılı faaliyet raporuyla ilgili yaptığı konuşmada ise Büyükşehir Belediyesinin temsil ve tanıtımlara 65 milyon 749 bin lira harcadığını belirterek, 'Her fırsatta tasarruftan bahsediyorsunuz. Bir kuruşu dahi zayi etmeden bütçe yönetiyoruz diyorsunuz. 2022 yılında Mersin Büyükşehir Belediyesi temsili ağırlama ve tanıtım bedeli olarak 65 milyon 749 bin lira harcamış. Bu rakam çok ciddi bir rakamdır. Bunun ciddi anlamda kısılması gerekmektedir' ifadelerini kullandı.

'Vatandaşın parasını çarçur etmem' demişti! CHP’li başkan anketlere milyonlar dağıtmış...
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