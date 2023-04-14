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Ankara Milletvekili Adayı Osman Gökçek: Gençlerin desteği bize güç veriyor

AK Parti teşkilatları, ilk defa oy kullanacak gençlerle sahur programında bir araya geldi. Ankara 2. bölge 5. sıra milletvekili adayı Osman Gökçek’in misafir olduğu programa 500 genç katıldı. Gökçek gençlerin desteğinin kendilerine güç verdiğini söyledi.

Ankara Milletvekili Adayı Osman Gökçek: Gençlerin desteği bize güç veriyor
Ekleme: 14.04.2023 - 16:15 Güncelleme: 14.04.2023 - 16:30 / Editör: Ozge Selin
Ankara Milletvekili Adayı Osman Gökçek: Gençlerin desteği bize güç veriyor
AK Parti Gençlik Kolları teşkilatı gençlere yönelik yoğun katılımlı sahur programı düzenledi. İlk defa oy kullanacak 500 gencin katıldığı sahur programına, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İl Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Küçük, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Gül, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, Ankara Milletvekili Adayı Osman Gökçek ve teşkilat mensupları katıldı.

500 AK GENÇ BİRLİKTE SAHUR YAPTI

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir sahur programına katılımından dolayı tüm gençler adına AK Parti Ankara 2. bölge 5. sıra Milletvekili adayı Osman Gökçek'e teşekkür etti.

İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ise, Osman Gökçek'in Düzce ile bağlantısını hatırlatarak 'Kendisi Düzce'nin 4. Vekili olacak' dedi. Gökçek'e programa katılımından dolayı teşekkür eden Şengüloğlu 'Düzce'mizin kıymetli gençleri ile bir araya geldiğimiz sahur buluşmamızda AK Parti Ankara Milletvekili Adayımız Osman Gökçek'i misafir ettik. Bilindiği gibi Osman vekilimizin yarısı Akçakocalı, onun için kendileri de Düzceli. İnşallah Düzce'mizin dördüncü milletvekili olacak. Kendisine çok teşekkür ederim' dedi.

Ankara Milletvekili Adayı Osman Gökçek, gençlerin desteğinin kendilerine güç verdiğini vurgulayarak 'Beni böyle bir programa davet ettikleri, bize söz hakkı verdikleri ve bu saatte bizi burada ağırladıkları için değerli başkanlarıma ve herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi buradaki manzarayı görüyorum, vallahi maşallah. Z kuşağı diyorlar, gençlik başka tarafta diyorlar, ama hamdolsun buradaki genç kardeşlerimi görmek bize gerçekten büyük güç veriyor' diye konuştu.

Ankara Milletvekili Adayı Osman Gökçek: Gençlerin desteği bize güç veriyor

Ankara Milletvekili Adayı Osman Gökçek: Gençlerin desteği bize güç veriyor

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