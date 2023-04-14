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Ankara ile İstanbul arasına 'Süper hızlı tren' geliyor! Süre 1,5 saate düşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Ankara ile İstanbul arası süper hızlı tren projesinin detayları ortaya çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamada projeye ilişkin bilgi vererek, "Ankara-İstanbul arasında yapılacak süper hızlı tren hattı ile seyahat süresi 89 dakika yani 1,5 saat sürecek. Seçim sonrasında projemizi başlatacağız. Mevcut hızlı tren hattımızı da kullanmaya devam edeceğiz." dedi.

Ekleme: 14.04.2023 - 13:58 Güncelleme: 14.04.2023 - 14:12 / Editör: Ozge Selin
Ankara ile İstanbul arasına 'Süper hızlı tren' geliyor! Süre 1,5 saate düşecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün AK Parti Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı'nda ulaşımla ilgili ses getirecek bir projeyi duyurdu.

Erdoğan, İstanbul- Ankara arasına süper hızlı tren hattının yapılacağını belirterek, 'Bu çerçevede önümüzdeki dönemde, halen inşası süren hızlı demiryolu hatlarına ilave olarak yeni projelerin yapımına da başlayacağız. Ankara-İstanbul arasında süper hızlı tren hattı kuracağız. ' ifadelerini kullandı.

SÜPER HIZLI TRENİN DETAYLARI BELLİ OLDU
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı yazılı açıklamasında, bütün ulaşım modlarında olduğu gibi demir yollarında da sadece bugünü değil, geleceği de planladıklarını bildirdi.


Ankara ile İstanbul arasına 'Süper hızlı tren' geliyor! Süre 1,5 saate düşecek

Son 20 yıldır AK Parti hükümetleri döneminde demir yolu yatırımlarına ağırlık verdiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, Türkiye'yi hızlı trenle tanıştırdıklarını anımsattı. Karaismailoğlu, 'Demir yolları hayatımızın bir parçası. Bizim hedefimiz de onu geliştirmek, hızlı tren konforunu bütün Türkiye'ye yaymak ve demir yollarında Türkiye'ye yeni çağ atlatmaktır.' değerlendirmesinde bulundu.

PROJE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bu hedef doğrultusunda projeler üretmeyi sürdürdüklerini ifade eden Karaismailoğlu, projelerden birinin de süper hızlı tren hattı olduğunu kaydetti.

Karaismailoğlu, projeye ilişkin şu bilgiyi verdi:

'Bu tamamen yeni bir hat olacak. Hat, Ankara Nallıhan ve Sakarya güzergahında inşa edilecek. Fizibilitelerini yaptık, projeleri hazırladık. Süper hızlı tren hattının uzunluğu 344 kilometre olacak. Proje kapsamında, 14 kilometre uzunluğunda 19 adet viyadük, 120 kilometre uzunluğunda 52 adet tünel yapacağız. Tren saatte 350 kilometre hıza ulaşacak. Ankara-İstanbul arasında yapılacak süper hızlı tren hattı ile seyahat süresi 89 dakika yani 1,5 saat sürecek. Seçim sonrasında projemizi başlatacağız. Mevcut hızlı tren hattımızı da kullanmaya devam edeceğiz.'

HEDEFLERİMİZ BÜYÜK
20 yıldır olduğu gibi 14 Mayıs'tan sonra da mega projelerle Türkiye'ye hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayan Karaismailoğlu, 'Ülkemizin hedefleri büyük. Onun için daha büyük projelere imzalar atacağız. Onların da şimdiden planlamasını yaptık. Mega projelerimizle ekonomimizi, istihdamımızı, sanayimizi ve ihracatımızı dün olduğu gibi gelecekte de desteklemeye devam edeceğiz. Milletçe el ele, omuz omuza olacağız.' ifadelerini kullandı.
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