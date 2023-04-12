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Tunus açıklarında göçmen tekneleri battı: Güvenlik güçlerinin operasyonu sonucu 10 kişi öldü

Tunus'ta Deniz Kuvvetlerine bağlı güvenlik güçlerinin düzensiz göç girişimlerine yönelik düzenlediği operasyon sonucu iki göçmen teknesinin battığı ve 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Operasyona ilişkin yapılan açıklamada 76 kişinin kurtarıldığı belirtilirken, düzensiz göç girişimlerine karşı dün düzenlenen operasyonlarda 57 göçmenin yakalandığı bilgisine de yer verildi.

Ekleme: 12.04.2023 - 20:28 Güncelleme: 12.04.2023 - 20:35 / Editör: Ozge Selin
Tunus açıklarında göçmen tekneleri battı: Güvenlik güçlerinin operasyonu sonucu 10 kişi öldüTunus açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan iki teknenin battığı, 10 kişinin cesedine ulaşıldığı, 76 kişinin ise kurtarıldığı bildirildi.

Tunus Ulusal Güvenlik Kuvvetleri Sözcüsü Hüsameddin el-Cebabli, batan teknelere ilişkin sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Deniz Kuvvetlerine bağlı güvenlik güçlerinin düzensiz göç girişimlerine yönelik düzenlediği operasyon sonucu batan iki göçmen teknesinden 10 kişinin cesedinin çıkarıldığı, 76 kişinin ise kurtarıldığı belirtildi.

Operasyonların ülkenin güney kıyılarında yoğun şekilde devam ettiği aktarılan açıklamada, kurtarılan göçmenlerin adli makamlara sevk edildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, düzensiz göç girişimlerine karşı dün düzenlenen operasyonlarda 57 göçmenin yakalandığı bilgisine yer verildi.

Tunus'ta 3 ay içerisinde 27 binin üzerinde göçmen yakalandı

Tunus Ulusal Güvenlik Kuvvetlerinden 7 Nisan'da yapılan açıklamada, Ulusal Güvenlik Kuvvetlerine bağlı güvenlik güçlerinin ülkenin kuzey ve güney deniz açıklarında 1 Ocak ile 31 Mart arasında düzenledikleri operasyonlarda, İtalya'ya yönelik engellenen 501 düzensiz göç girişiminde 13 bin 138'i Sahra Altı Afrika ülkelerinden ve diğerleri Tunuslu olmak üzere 14 bin 406 göçmenin yakalandığı duyurulmuştu.

Açıklamada, aynı dönem içerisinde Sfaks ve Mehdiye bölgelerinde de Deniz Kuvvetlerine ait güvenlik birimlerinin düzenlediği operasyonlarda 388 düzensiz göç girişiminin engellediği, bu operasyonlar sırasında ise 12 bin 804'ü Sahra Altı Afrika ülkelerinden, 455'i Tunuslu olmak üzere 13 bin 259 düzensiz göçmenin yakalandığı aktarılmıştı.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Tunus'a geliyor.

Uzun yıllar Tunus'ta göçmen mahallelerinde yaşayan Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

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