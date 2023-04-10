CHP İstanbul İl Başkanlığı'na saldırı olduğunu iddia etmişlerdi: İşin aslı başka çıktı!

İstanbul Sarıyer’de Cumhuriyet Halk Partisi İl binası yakınlarında havaya ateş edilmesiyle ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin TEM otoyolu Edirne istikametinde seyir halindeyken sağ ön koltukta oturan Emre D.’nin sosyal medya da paylaşmak için 7 - 8 el havaya ateş ettiği öğrenildi. Şüpheliler ifadelerinde arkadaşlarının sosyal medyada canlı yayın açıp havaya doğru ateş ettiğini söyledi.

Sarıyer'de bulunan CHP il binası yakınlarında 6 Nisan gecesi saat 04:00 sıralarında havaya ateş edilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.Olayda silahı kullandığı öğrenilen Emre D.nin ise yakalama çalışmaları sürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde; '5 arkadaş birlikte gezintiye çıktık. Beşiktaş'ta oturup tatlı yedik çay içtik ardından Sultangazi'ye gitmek üzere yola çıktık. Sağ ön koltukta oturan Emre D. sosyal medya hesabından canlı yayın açıp havaya doğru ateş etti. Daha sonra evimize gidip yattık. Polis bizi almaya gelince meseleyi öğrendik' dedikleri öğrenildi.Gözaltına alınan Arif P. (26)'nin 26 suç kaydının olduğu, Berkan I. (22) 13 suç kaydının olduğu, Ferhat E.(23) suç kaydının olduğu ve Anıl I.(20)'nın ise suç kaydının bulunmadığı öğrenildi. Firari şüpheli Emre D'nin ise çeşitli suçlardan 51 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince Meskun mahalde ateş etmek, Genel Güveliği tehlikeye sokmak ve Silahlı Kanunlara muhalefet suçundan yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.