  • USD: 19,23 - 19,27
  • EURO: 21,00 - 21,03
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na saldırı olduğunu iddia etmişlerdi: İşin aslı başka çıktı!

İstanbul Sarıyer’de Cumhuriyet Halk Partisi İl binası yakınlarında havaya ateş edilmesiyle ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin TEM otoyolu Edirne istikametinde seyir halindeyken sağ ön koltukta oturan Emre D.’nin sosyal medya da paylaşmak için 7 - 8 el havaya ateş ettiği öğrenildi. Şüpheliler ifadelerinde arkadaşlarının sosyal medyada canlı yayın açıp havaya doğru ateş ettiğini söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na saldırı olduğunu iddia etmişlerdi: İşin aslı başka çıktı!
Ekleme: 10.04.2023 - 13:28 Güncelleme: 10.04.2023 - 13:40 / Editör: Ozge Selin
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na saldırı olduğunu iddia etmişlerdi: İşin aslı başka çıktı!
Sarıyer'de bulunan CHP il binası yakınlarında 6 Nisan gecesi saat 04:00 sıralarında havaya ateş edilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Olayda silahı kullandığı öğrenilen Emre D.nin ise yakalama çalışmaları sürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde; '5 arkadaş birlikte gezintiye çıktık. Beşiktaş'ta oturup tatlı yedik çay içtik ardından Sultangazi'ye gitmek üzere yola çıktık. Sağ ön koltukta oturan Emre D. sosyal medya hesabından canlı yayın açıp havaya doğru ateş etti. Daha sonra evimize gidip yattık. Polis bizi almaya gelince meseleyi öğrendik' dedikleri öğrenildi.

SUÇ KAYITLARI KABARIK

Gözaltına alınan Arif P. (26)'nin 26 suç kaydının olduğu, Berkan I. (22) 13 suç kaydının olduğu, Ferhat E.(23) suç kaydının olduğu ve Anıl I.(20)'nın ise suç kaydının bulunmadığı öğrenildi. Firari şüpheli Emre D'nin ise çeşitli suçlardan 51 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.

GENEL GÜVENLİĞİ TEHLİKE SUÇUNDAN İŞLEM

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince Meskun mahalde ateş etmek, Genel Güveliği tehlikeye sokmak ve Silahlı Kanunlara muhalefet suçundan yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Gelecek Partisi'nden 'milletvekili listesi' istifası: Hatalar silsilesi ayyuka çıktı
AK Parti'den hızlı başlangıç
Bakan Nebati rakamlarla açıkladı! Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı fazla verdi...
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na saldırı olduğunu iddia etmişlerdi: İşin aslı başka çıktı!
Bakan Dönmez'den heyecanlandıran müjde paylaşımı
Trump'dan '3. Dünya Savaşı' mesajı
CHP'li isimden Kılıçdaroğlu yorumu: Her zaman kaybeden kişi...
İYİ Parti'den milletvekili adayı gösterilen Salim Ensarioğlu'nun Öcalan'a ev hapsi istediği ortaya çıktı
İyi Parti'de kriz büyüyor: Mehmet Fedai Çakmaklı açıkladı! Partimizi, davamızı hiç paraya sattılar...
Karadeniz'deki tarihi keşfe ilişkin Yunan gazeteden dikkat çeken analiz: Türkiye'nin en büyük enerji projesi
Romanlardan CHP il binası önünde aday listesine tepki
TCG Anadolu için gurur günü! Dünyada eşi yok: Başkan Erdoğan açılışını yapacak
AK Parti milletvekili aday listesi il il açıklandı! Şahlanış dönemi başlıyor: Kadınlara pozitif ayrımcılık
Depremden etkilenen 11 il ihracatta yaraları sarıyor
Sadullah Ergin CHP'den aday oldu: Partililer 'Kabul etmiyoruz' diyerek isyan bayrağını açtı
Bakan Koca'dan vekil adayı olmaması sonrası ilk paylaşım: Cumhur İttifakı'nın başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız
CHP'li Erdoğan Toprak ve eşinden karı-koca vekillik oyunu: 'Liyakat' masallarını gözler önüne seren pazarlık!
Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan İYİ Parti'nin Kocaeli'nden 1. sıra adayı oldu
HDP'li Sibel Yiğitalp'ten özerklik mesajı: YPS'ye başarılar diliyorum
Süleyman Şenol Meral Akşener'i 'erdemsiz' olarak niteleyip vekil adayı olduğu İYİ Parti'den istifa etti: Kurucu hedeflerden saptı
PÖH'ün terör operasyonu tatbikatından kareler

PÖH'ün terör operasyonu tatbikatından kareler

10 Nisan hava durumu: Kuvvetli yağış tüm yurtta etkili olacak? Bugün hava nasıl olacak?

10 Nisan hava durumu: Kuvvetli yağış tüm yurtta etkili olacak? Bugün hava nasıl olacak?

Trafik sigortalarında yeni dönem! 3 bin TL'lik indirim geliyor

Trafik sigortalarında yeni dönem! 3 bin TL'lik indirim geliyor

Dünyada eşi benzeri yok: Herkes görmek için saatlerce yol yürüyor

Dünyada eşi benzeri yok: Herkes görmek için saatlerce yol yürüyor

WhatsApp'a beklenen özellik nihayet geliyor! Artık kişi eklemek çok daha kolay olacak

WhatsApp'a beklenen özellik nihayet geliyor! Artık kişi eklemek çok daha kolay olacak

Toprak altında gizli dehliz bulundu: Şimdiye kadar kimse bilmiyordu Saraçhane'den çıktı

Toprak altında gizli dehliz bulundu: Şimdiye kadar kimse bilmiyordu Saraçhane'den çıktı