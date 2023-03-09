İYİ Parti'den HDP'ye yeşil ışık: Görüşülmesinde sorun yok

Altılı Masa'yı oluşturan partilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığının desteklenmesi için yapılmasına sıcak baktığı HDP ile görüşme süreci ile ilgili İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Zorlu "CHP'nin ya da diğer partilerin başka partiyle görüşmesinde sorun yok." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'noter' ve 'kumar' masası olarak nitelediği Altılı Masa'da aday olarak gösterilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesi için HDP ile görüşülmesi tartışılıyor.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “CHP, HDP ile görüşebilir bu net. Ama bize asla getiremez” demişti.



İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da katıldığı NTV canlı yayınında Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının desteklenmesi için HDP ile görüşmesinin sorun olmadığını söyledi.



Zorlu "Üzüldüğüm bir noktayı söyleyeyim. Deprem felaketini yaşadık. Var olan sorunlara bu da eklendi. Buna odaklanmamız gereken bir dönemde. Doğusuyla batısıyla bütün insanlarımızı kucaklıyoruz. Ortaklaştığımız hususlar dışında başka bir gündemimiz yoktur. CHP'nin ya da diğer partilerin başka partiyle görüşmesinde sorun yok. AK Parti de HDP ile anayasa görüşmeleri sürecinde HDP ile bir görüşme gerçekleştirdi." dedi.



Demirtaş'tan Akşener'e: HDP oylarıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaksın

Cezaevinden Meral Akşener'e ithafen mektup yazan tutuklu HDP eski Başkanı Selahattin Demirtaş ise mektubunda HDP'nin yerel seçimlerde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na verdiği desteği hatırlatarak "HDP destek kararı alırsa Sayın Kılıçdaroğlu çok yüksek olasılıkla Cumhurbaşkanı olacak ve siz de Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaksınız." ifadelerine yer vermişti.



"Akşener Başbakan olacak"

Seçimi kazanmaları durumunda parlamenter sisteme geçeceklerini belirten Zorlu ise "Genel Başkanımız Meral Akşener Başbakan olacak." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'nin ittifaka daveti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Millet İttifakı'na katılmasıyla ilgili de konuşan Zorlu "Genel Başkanımız da açıkladı, sayın Muharrem İnce çok tecrübeli bir siyasetçi. Biz memnuniyet duyarız. Hem Türkiye'ye hem de İttifaka güç katabileceğine inanıyoruz. Tabii bu bizim verebileceğimiz bir karar değil." dedi.