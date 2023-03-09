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CHP ve İYİ Parti'nin dönüşüm düşmanlığı! Kentsel dönüşümü 10 yıl geciktirdiler

Türkiye'de son 20 yılda gerçekleştirilmek istenen çok sayıda kentsel dönüşüm girişimi CHP ve İyi Partililer tarafından engellenirken, birinci derecede deprem bölgesinde yer alan Manisa'da da benzer bir durum yaşandığı ortaya çıktı. AK Partili Yunusemre Belediyesi tarafından 4 mahallede yürütülen kentsel dönüşüm projesi ise CHP ve İyi Partililerin engeline takıldı. Vatandaşları yaptıkları toplantılarla yanlış yönlendiren CHP ve İyi Partililer, projenin 10 yıl gecikmesine sebep oldu.

CHP ve İYİ Parti'nin dönüşüm düşmanlığı! Kentsel dönüşümü 10 yıl geciktirdiler
Ekleme: 9.03.2023 - 09:12 Güncelleme: 9.03.2023 - 09:29 / Editör: Ozge Selin
CHP ve İYİ Parti'nin dönüşüm düşmanlığı! Kentsel dönüşümü 10 yıl geciktirdiler
Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Kocatepe, Gediz, Bayındırlık, İshak Çelebi ve Dilşikar Mahallelerinin yer aldığı 365 dönümlük alandaki kentsel dönüşüm projesi 2017'de açıklandı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından TOKİ ve Şehzadeler Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilmek istenen proje CHP'lilerin engellemeleri nedeniyle yavaşlatıldı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in önderliğinde partililer Manisa tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesine engel olmak için elinden geleni yaptı, düzenledikleri toplantılarda halkın kafasını karıştırmaya çalıştı.

Sokak sokak gezen CHP'liler askı sürecindeki projeyi yavaşlatmak için vatandaşlara itiraz dilekçeleri dağıttı. CHP'lilerin kentsel dönüşüme karşı yürüttüğü çalışmalar nedeniyle projenin yavaşlatılması sağlandı.

CHP'nin muhalif tutumuna rağmen Şehzadeler ilçesindeki çalışmalara geçtiğimiz sene başlanırken, projeyle yaklaşık 50 yıldır çarpık yapılaşmanın olduğu bölgenin dönüşümü sağlanacak.

Bölgede yaklaşık 2 bin 300 konut dönüştürülecek. Projenin ilk etabında bölgeye 605 konut ve 54 işyeri yapılacak. Bölgedeki 446 bina, 666 bağımsız birimin yıkımı gerçekleştirilerek.

Kiraya çıkan hak sahiplerine da kira yardımları da ödeniyor. TOKİ tarafından 26 Aralık 2022 tarihinde yapılan ihale sonrasında, Acar Spor Tesisler Yatırımlar Ticaret Anonim Şirketi ihaleyi kazandı.

İnşaat ihalesinin toplam bedeli 767 Milyon 828 bin lira olarak açıklandı. Projenin 2 yıl içinde bitirilmesi planlanıyor.

10 YIL KAYIP YAŞANDI

Manisa'nin Yunusemre ilçesinde CHP ve İyi Parti ortak çalışmasıyla Laleli, Mesir, Lalapaşa ve Mutlu Mahallelerinde yapılacak kentsel dönüşüm projeleri iptal edildi.

Muhalefetin karşı çıkmasıyla birinci derecede deprem bölgesinde yer alan Manisa'da yıllık 10 yıllık bir süre kaybı yaşandı.

AK Partili Yunusemre Belediyesi'nin 2 mahallede hayata geçirmeyi planladığı kentsel dönüşüm projesine ancak geçtiğimiz sene start verilebildi.

Proje kapsamında ilk olarak Mutlu Mahallesi'nde hak sahipleriyle sözleşme süreci tamamlandı. Mutlu Kent Sitesi ismini taşıyan projede ilk kazma önümüzdeki günlerde vurulacak.

İlçede kullanım ömrünü tamamlayan konutların yenilenmesi amacıyla Yunusemre Belediyesi'nin hayata geçireceği kentsel dönüşüm projesinin ilk etabında 10.81 hektar büyüklüğündeki Lalapaşa ve Mutlu Mahallelerini kapsıyor.
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