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Beyaz Gazete
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Diyanet duyurdu: Hac kuraları e-Devlet üzerinden açıklanıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, binlerce vatandaşın heyecanla beklediği 2023 yılı hac kura sonuçlarının bugün saat 22.00’den itibaren e-Devlet üzerinden açıklanacağını bildirdi.

Ekleme: 8.03.2023 - 14:36 Güncelleme: 8.03.2023 - 14:39 / Editör: Ozge Selin
Diyanet duyurdu: Hac kuraları e-Devlet üzerinden açıklanıyorDiyanet İşleri Başkanlığı, binlerce vatandaşın heyecanla beklediği 2023 yılı hac kura sonuçlarının bugün saat 22.00'den itibaren e-Devlet üzerinden açıklanacağını bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, '2023 yılı hac kura sonuçlarını bugün saat 22.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilirsiniz' denildi.

Diyanet duyurdu: Hac kuraları e-Devlet üzerinden açıklanıyor
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