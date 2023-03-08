Diyanet duyurdu: Hac kuraları e-Devlet üzerinden açıklanıyor
Diyanet İşleri Başkanlığı, binlerce vatandaşın heyecanla beklediği 2023 yılı hac kura sonuçlarının bugün saat 22.00’den itibaren e-Devlet üzerinden açıklanacağını bildirdi.
Diyanet İşleri Başkanlığı, binlerce vatandaşın heyecanla beklediği 2023 yılı hac kura sonuçlarının bugün saat 22.00'den itibaren e-Devlet üzerinden açıklanacağını bildirdi.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, '2023 yılı hac kura sonuçlarını bugün saat 22.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilirsiniz' denildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, '2023 yılı hac kura sonuçlarını bugün saat 22.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilirsiniz' denildi.
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