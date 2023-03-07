İstanbul'da siber dolandırıcılık operasyonu! Sosyal medya fenomeni yakalandı

Vatandaşları farklı vaadelerle dolandırarak ağlarına düşürenlerin önüne geçmek için her türlü önlem alınıyor.Kendini kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcıların yanı sıra güven kazanarak ağlarına düşüren şüpheliler de vatandaşların iyi niyetlerini kullanıyor .İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri şirket bilgilerini değiştirerek dolandırıcılık yapan çetenin ihbarını aldı.Jandarma ekipleri şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.Çetenin yurt dışında faaliyet gösteren şirketlerin ödeme e-postalarında değişiklik yaptığı fark edildi.Türkiye'de bulunan çeşitli şahıslara paraların aktarıldığı ve bu paraların İstanbul'da bulunan emlak ofislerinde aklanmaya çalışıldığı, şüphelilerce şahıslar ile iletişime geçilmediği sadece yabancı şirketlerin hedef alındığı tespit edildi.Nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemleri kullanarak işlediği tespit edilen 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.Bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Jandarma ekiplerinin diğer bir siber suç operasyonunda, sosyal medya platformları üzerinden 'Passolig Bilet Devri' adı altında sahte paylaşımlar yaparak, açıktan bilet almak isteyenleri dolandıran ve sosyal medya fenomeni olduğu tespit edilen (E.Ç.) isimli bir şahsı yakalandı.Jandarmanın sanal devriye çalışmasıyla belirlenen şüphelinin evinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital bulgu ele geçirilirken, kullanılan banka hesaplarına bloke konuldu.Nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemleri kullanarak işlediği tespit edilen (E.Ç.), ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.