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İstanbul'da siber dolandırıcılık operasyonu! Sosyal medya fenomeni yakalandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, yurt dışında faaliyet gösteren şirketlerin adını değiştirerek emlak ofisine para aktaran çetenin peşine düşerek yakaladığı 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Ekleme: 7.03.2023 - 10:55 Güncelleme: 7.03.2023 - 11:02 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da siber dolandırıcılık operasyonu! Sosyal medya fenomeni yakalandı
Vatandaşları farklı vaadelerle dolandırarak ağlarına düşürenlerin önüne geçmek için her türlü önlem alınıyor.

Kendini kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcıların yanı sıra güven kazanarak ağlarına düşüren şüpheliler de vatandaşların iyi niyetlerini kullanıyor .

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri şirket bilgilerini değiştirerek dolandırıcılık yapan çetenin ihbarını aldı.

Jandarma ekipleri şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

Sadece yabancı şirketler hedef alındı
Çetenin yurt dışında faaliyet gösteren şirketlerin ödeme e-postalarında değişiklik yaptığı fark edildi.

Türkiye'de bulunan çeşitli şahıslara paraların aktarıldığı ve bu paraların İstanbul'da bulunan emlak ofislerinde aklanmaya çalışıldığı, şüphelilerce şahıslar ile iletişime geçilmediği sadece yabancı şirketlerin hedef alındığı tespit edildi.

4 şüpheli tutuklandı
Nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemleri kullanarak işlediği tespit edilen 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medya fenomeni yakalandı
Jandarma ekiplerinin diğer bir siber suç operasyonunda, sosyal medya platformları üzerinden 'Passolig Bilet Devri' adı altında sahte paylaşımlar yaparak, açıktan bilet almak isteyenleri dolandıran ve sosyal medya fenomeni olduğu tespit edilen (E.Ç.) isimli bir şahsı yakalandı.

Hesapları bloke edildi
Jandarmanın sanal devriye çalışmasıyla belirlenen şüphelinin evinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital bulgu ele geçirilirken, kullanılan banka hesaplarına bloke konuldu.

Adli makamlara sevk edildi
Nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemleri kullanarak işlediği tespit edilen (E.Ç.), ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

İstanbul'da siber dolandırıcılık operasyonu! Sosyal medya fenomeni yakalandı

İstanbul'da siber dolandırıcılık operasyonu! Sosyal medya fenomeni yakalandı
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