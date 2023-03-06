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İzmir'de eşini öldürüp kaçtı, 7,5 aydır bulunamadı

Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldürüp kaçan koca, yaklaşık 7,5 ay geçmesine rağmen halen bulunamadı. Talihsiz kadının yakınları, katilin bir an önce yakalanmasını istiyor…

Ekleme: 6.03.2023 - 09:00 Güncelleme: 6.03.2023 - 09:03 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de eşini öldürüp kaçtı, 7,5 aydır bulunamadı
İzmir'in Konak ilçesi Mersinli Mahallesi'ndeki iş yerinde çalışan 31 yaşındaki Ezgi Özarslan'ın yanına geçen yıl 28 Temmuz günü boşanma aşamasındaki eşi Deniz Özarslan geldi.

Çıkan tartışmada Deniz Özarslan, belinden çıkardığı tabancayla eşinin başına ateş edip, kaçtı.

Kalbi daha fazla kaldırmadı
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ezgi Özarslan, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beyin ölümü gerçekleşen ve bir süre makineye bağlı yaşayan Ezgi Özarslan, 11 Ağustos'ta hayatını kaybetti.
İzmir'de eşini öldürüp kaçtı, 7,5 aydır bulunamadı

İzmir'de eşini öldürüp kaçtı, 7,5 aydır bulunamadı
221 gündür bulunamadı
Olaydan sonra kaçan Deniz Özarslan, aradan geçen 221 güne rağmen halen yakalanamadı.

Bu süreçte acılı aile ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri üyelerinin birçok şehre 'Ezgi Zerkin'in katili Deniz Özarslan aranıyor' yazılı afişler asmasına rağmen sonuç alınamadı.

Ezgi Özarslan'ın doğum gününde kardeşiyle fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Hazal Zerkin, şu ifadelere yer verdi.

'Hayatın boyunca her zaman insanlar için bir şeyler yapmaya çalıştın'
 'Özel günler için haftalar hatta aylar önce hazırlık yapıp plan oluştururken, şu an sadece yapabildiğim tek şey senin için başkalarının yüzünü güldürebilmek, hayata senin baktığın pencereden bakmaya çalışmak ve herkese senin gibi merhametle yaklaşmayı öğrenmeye çalışmak. Senin kardeşin olmanın haklı gururuyla devam ediyorum hayatıma, çünkü biliyorum ki bir daha gelmeyecek böyle merhametlisi, böyle onurlusu, böyle sıcak kalplisi, böyle dik bir duruş sergileyip de dünyanın en küçük kız çocuğu olanı. Hayatın boyunca her zaman insanlar için bir şeyler yapmaya çalıştın. Düştüğün zaman bile o düştüğün yerden yanındakine yardım eli uzattın sen.'

İzmir'de eşini öldürüp kaçtı, 7,5 aydır bulunamadı

'Özlemin her geçen gün içimde dağ oluyor'
'Kendi yaralarını kendi kırgınlıklarını görmedin, hiçbir gün olsun kendini düşünmeden yaşadın ömrünü. Bütün çirkinliklere rağmen bu dünyadan bir Ezgi Zerkin geçti diyebiliyorum. Özlemin her geçen gün içimde dağ oluyor. Kokunu unutmamak için sesini, bakışlarını unutmamak için her gün yeniden tekrar ediyorum her anımızı ama yoluma ışık olmaya hala en uzaklardan bile devam ediyorsun gökyüzü kadar özgürsün şimdi. İyi ki doğdun sen. Gündüz yüzlü kız iyi ki benim ablam oldun iyi ki dünyadaki en iyi arkadaşım oldun. Sen daima ruhumun en derinindesin.'

İzmir'de eşini öldürüp kaçtı, 7,5 aydır bulunamadı

'32'nci yaş günü kutlayacaktık'
İstedikleri şeyin adalet olduğunu söyleyen Hazal Zerkin ise “Ezgi yaşasaydı 32'nci yaş günü kutlayacaktık. Ancak doğum gününde mezarına gittik. Aradan 221 gün geçmesine rağmen kardeşimin katili bulunamadı. Bizim duygularımız ortada. Tek bir isteğimiz var. O da adaletin bir an önce yerini bulması.” diye konuştu.

İzmir'de eşini öldürüp kaçtı, 7,5 aydır bulunamadı

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