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Mersin Tece Polisevi soruşturması tamamlandı! CHP’nin raporundaki PKK’lı teröristin parmak izi patlayıcıda çıktı

Mersin Mezitli'de bulunan Tece Polisevi'ne PKK tarafından düzenlenen ve polis memuru Sedat Gezer'in şehit edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. CHP'nin Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda yer alan 'Zozan Tolan' kod isimli Dilhaş Ercan isimli PKK Silahlı Terör Örgütü üyesinin parmak izi, terör saldırısını gerçekleştiren 2 kadın teröristin çöp kutusuna attıkları zaman ayarlı bomba düzeneğinde çıktı.

Ekleme: 31.03.2023 - 13:07 Güncelleme: 31.03.2023 - 13:30 / Editör: Ozge Selin
Mersin Tece Polisevi soruşturması tamamlandı! CHP’nin raporundaki PKK’lı teröristin parmak izi patlayıcıda çıktı
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Eylül 2022'de Mersin'in Mezitli ilçesinde PKK'lı iki kadın terörist tarafından Tece Polisevi'ne düzenlenen ve polis memuru Sedat Gezer'in (47) şehit edilmesiyle ilgili soruşturmasını tamamladı.

CHP'nin Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda yer alan Dilşah Ercan'ın parmak izi, iki teröristin eylem yerine giderken yoldaki çöp kutusuna attıkları zaman ayarlı bomba düzeneğinde çıktı.

Başsavcılık aralarında, soruşturma sürecinde ismi sıkça tartışılan Dilşah Ercan'ın da bulunduğu 10 sanık hakkında 'ülke bütünlüğünü bozmaya kalkışmak' ve 'kamu görevlisini kasten öldürmek' başta olmak üzere farklı suçlardan 2'şer kez müebbet hapis ve 74 yıla varan hapis cezaları istedi.

ERCAN VE AHMO İKİ TERÖRİST'İ YURT DIŞINDA EĞİTTİ
İddianamede, PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde sabotaj eğitimleri veren ve Türkiye'de eylem yapmak üzere örgüt tarafından görevlendirilen şüpheli Dilşah Ercan'ın ve paramotorda parmak izi bulunan Ahmed Ahmo'nun eylemdeki rolüyle ilgili önemli tespitler yer aldı.

Ercan ve Ahmo'nun terör eyleminden önce Türkiye sınırı dışında eylemi gerçekleştiren iki kadın teröristi, eylemde kullanılan silah, bomba ve malzemeler ile birlikte eyleme hazırladıkları, bu şekilde terör eylemine katıldıkları vurgulandı.

İNECEKLERİ YERİN KOORDİNATINI O VERDİ
İddianameye göre, Zeki Önen isimli şüpheli terör eyleminden önce Mersin'e gelerek eylem noktasında keşif yaptı. Terör eylemini gerçekleştiren iki kadın teröristin Tarsus ilçesinde paramotor ile inecekleri yerin koordinatlarını tespit etti.

Ardından ise 13 Eylül 2022 tarihinde Irak'a geçerek PKK/KCK terör örgütüne bu konumları verdi. Konumlar, eylemi gerçekleştiren iki kadın teröristin kullandıkları cep telefonlarına yüklendi.

MASUM GAZETECİLERİ PKK'LI TERÖRİST ÇIKTI
PKK, CHP'nin Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda yer alan Dilşah Ercan'ın Mersin saldırısında bulunmadığını kanıtlamak için videolu mesaj yayınladığı ortaya çıkmıştı.

Silahıyla kameraların karşısına geçen PKK'lı terörist, bir dahaki canlı bombanın kendisinin olacağını ima etti: Görevimin başındayım.

AK Parti-MHP rejimiyle hesaplaşmak benim en temel görevim. Buna layık olacağım' ifadelerini kullanmıştı.

PKK da terör eylemi sonrası yaptığı açıklamada, CHP'nin 'masum gazeteci' olarak pazarladığı Ercan'ın terörist olduğunu doğrulayarak, ' 'Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan arkadaşımız görevinin başındadır' açıklamasında bulunmuştu.
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