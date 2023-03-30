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Göç İdaresi Başkanlığı: DEAŞ mensuplarına vatandaşlık verildiği iddiaları asılsız

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nca, 'DEAŞ terör örgütü mensuplarına vatandaşlık verildiği' iddialarına ilişkin "Söz konusu bu iddialar, asılsız olup iddia sahiplerinin spekülasyonlarından ibarettir. Bahse konu iddialar, incelendiğinde adı geçen şahısların hiçbirinin Türk vatandaşı olmadığı tespit edilmiştir" denildi.

Ekleme: 30.03.2023 - 14:01 Güncelleme: 30.03.2023 - 14:02 / Editör: Ozge Selin
Göç İdaresi Başkanlığı: DEAŞ mensuplarına vatandaşlık verildiği iddiaları asılsız
Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, belirli çevreler ve sosyal medya hesapları üzerinden 'DEAŞ terör örgütü mensuplarına vatandaşlık verildiği' yönünde gerçek ile uzaktan yakından ilgisi olmayan provokatif paylaşımların dolaşıma sokulduğu belirtilerek, "Mevzubahis paylaşımlarla, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan haklarında işlem yapılan ve halen cezaevinde tutuklu bulunan 6 yabancı uyruklu şahısların isimlerine yer vermek suretiyle DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı/iltisaklı kişilerin Türk vatandaşlığı kazandıkları iddiaları ortaya atılmıştır. Yine aynı paylaşımlarda söz konusu 6 yabancı şahısla hiçbir ilgisi olmayan ancak DEAŞ terör örgütü üyesi gibi gösterilen Suriye uyruklu 2 kişinin de Türk vatandaşı olduğu iddia edilmiştir. Söz konusu bu iddialar, asılsız olup iddia sahiplerinin spekülasyonlarından ibarettir" denildi.

'HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK'

Bahse konu iddiaların incelendiği ancak adı geçen kişilerden hiçbirinin Türk vatandaşı olmadığının tespit edildiği vurgulanarak, "Yozgat İl Jandarma Komutanlığı'nca Yozgat İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilen yazı ise DEAŞ'tan haklarında işlem yapılan 6 yabancı uyruklu şahısla ilgili gerekli tahdit kodlarının girilmesi ve infaz süreci sonrasında sınır dışı edilmelerinin sağlanmasına yönelik olup, vatandaşlıkla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bilinçli bir şekilde ve çarpıtılarak yapılan paylaşımlardan, kamuoyunda infial uyandırmak amacıyla DEAŞ'tan işlem gören yabancı uyruklu şahıslara vatandaşlık verildiği algısı oluşturulmak istendiği açıktır. Kamuoyunun sistematik olarak yalanı yayan bu kişilere ve provokatif paylaşımlara itibar etmemesi önem arz etmektedir. Bu ve benzeri paylaşım yapanlar hakkında hukuki süreç başlatılacaktır" ifadelerine yer verildi.
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