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Her yerde arıyorlar: Yakınlarını kaybedenler sokakları kayıp ilanlarıyla doldurdu

Hatay’da depremin yaraları sarılmaya devam ederken, yakınlarını kaybedenler sokakları kayıp ilanlarıyla doldurdu. Üzerinde yakınlarına ait isim ve iletişim numaralarını yazan depremzedeler, umutla yakınlarını arıyor.

Ekleme: 3.03.2023 - 13:12 Güncelleme: 3.03.2023 - 13:21 / Editör: Ozge Selin
Her yerde arıyorlar: Yakınlarını kaybedenler sokakları kayıp ilanlarıyla doldurdu
Hatay'da depremin yaraları sarılmaya devam ederken, yakınlarını kaybedenler sokakları kayıp ilanlarıyla doldurdu. Üzerinde yakınlarına ait isim ve iletişim numaralarını yazan depremzedeler, umutla yakınlarını arıyor.

3 YERDE GÖRÜLDÜLER
Antakya meydanındaki Atatürk büstünün kaidesindeki Hüseyin- Fethiye Çepni çiftine ait fotoğraflı ilanda, 59 yaşındaki çiftin, depremin olduğu 6 Şubat'tan beri kayıp oldukları yazıyor. Çepni çiftinin yeğeni Gökçen Kaygusuz, 6 Şubat'tan beri kayıp olan dayısı ve teyzesinden hala haber alamadıklarını ama bir çok görgü şahidinden ihbar aldıklarını belirterek, “Enkazdan çıkmadılar. Bütün mezarlıklara, kayıt verilen yerlere başvuru yapıldı. Kimsesizler mezarlığına başvuru yapıldı. DNA testi verildi. Bekliyoruz. Bir yandan da ayrı ayrı kişiler çadırlarda gördüğünü söylüyor. Nasıl bize ulaşamazlar? Yatsınlar bir yerde ama en azından sağ olsunlar” dedi.

Her yerde arıyorlar: Yakınlarını kaybedenler sokakları kayıp ilanlarıyla doldurdu

HAFIZASINI KAYBETMİŞ OLABİLİR
Kayıp ilanı verenlerden Selçuk Hadduroğlu ise teyzesi Necla Dişer'in evinde 4 defa çalışma yapıldığını, ölü ya da yaralı çıkarılmadığını belirtti. Olayla ilgili muhtemelen teyzesinin travma geçirdiğini ve kimlik kaybı yaşadığını belirten Hadduroğlu şunları söyledi: “Teyzemi gördüğünü söyleyenler var. Doktorlarla görüştük. ‘Bu travmaya bağlı hafıza kaybı 5-6 hafta sürebilir' dediler. 6.4'lük depremden sonra şehirde insan kalmadı. Bir şekilde başka bir şehre gittiğinden de şüpheleniyoruz.”

Her yerde arıyorlar: Yakınlarını kaybedenler sokakları kayıp ilanlarıyla doldurdu

PARMAK İZLERİ ALINSIN
İskenderun Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan Özaltın Apartmanı'ndaki enkaz arama çalışmalarında sona gelinmesine rağmen bulunamayan anne ve kızı için de kayıp ilanı verildi. Kayıp ilanı veren Didem Çelik, “Annemle ablamın gemi aracılığıyla Mersin'e, oradan da farklı bir hastaneye sevk olduğunu düşünüyoruz. Sağlık Bakanlığı'ndan talep oluşturduk. Yoğun bakımda yatan ve bilinci kapalı olan hastalardan parmak izi alınabilirse, kimlik veya ehliyetlerde parmak izi var. Oralardan eşleşme yapılabilir diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

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