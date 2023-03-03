Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazı kaldırılıyor

Türkiye, 26 gündür asrın felaketi ile mücadele ediyor.Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler, geniş bir coğrafyada hissedildi.Toplamda 11 ili enkaza çeviren depremde, yıkılan binlerce binada 45 bini aşkın can kaybı yaşandı.Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen depremlerin ardından sahada hummalı çalışmalar başlatıldı.Depremzedelerin barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçları karşılanırken, şehirlerin yeniden ayağa kalkması için de büyük mücadele veriliyor.Öte yandan yıkılan binalarda da çalışmalar devam ediyor.Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta, Azerbaycan, Trabzon, Hükümet ve Kuddusi Baba bulvarları ile Milli Egemenlik ve Şeyh Adil caddelerindeki hasar gören yapıların bulunduğu alanda moloz yığınları iş makineleriyle kaldırılıyor.Bölgede arazöz ve itfaiye ekiplerinin desteğiyle su sıkılarak yürütülen enkaz kaldırma işlemine, polis ve jandarma ekipleri de eşlik ediyor.Devlet Su İşleri 20. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, kamyonlara yüklenen moloz yığınları belirlenen döküm sahalarına taşınıyor.