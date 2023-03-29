T10x Togg kura sonuçları belli oldu! Yerli otomobil çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta yayımlanacak?

Togg çekilişi bugün gerçekleşti. Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u Togg T10X'in ilk 20 bin kişilik sahibi belirlenecek. Rakiplerinden özellikleri ve kalitesiyle öne çıkan Togg'un fiyatı 953 bin TL'den başlıyoruz. Ön sipariş için Togg başvuru sayısı 177 bin oldu.Togg çekilişi ne zaman?Togg çekilişi saat kaçta?Togg kura sonuçları ne zaman yayımlanacak?TOGG ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?Togg T10X kura çekilişi YouTube kanalı üzerinden yayınlandı. Noter huzurunda yapılan kura çekiminin ardından sonuçlar ve isim listesi duyurulacak. Togg kura çekilişi özel yayını saat 21:00'de başladı ve 10 dakika kadar sürdü. Saat 22:30'da Togg hak sahipleri açıklanacak.TOGG ÇEKİLİŞ SÜRECİ 2 ADIMLI OLACAKYerli otomobil Togg'un çekiliş süreci asil ve yedek liste olmak üzere 2 adımlı olacak. Togg çekiliş sonucu ayrıca şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişilik yedek liste de belirlenecek. 2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak.YERLİ OTOMOBİL BAŞVURU SÜRECİ SONA ERDİTürkiye'de ilk defa uçtan uca dijital satış yöntemiyle gerçekleşen Togg T10X ön sipariş sürecinde dijital çekiliş heyecanı yaşanıyor. Togg ön sipariş sürecinde ön ödeme için kredi kartı ve banka yoluyla e-Cüzdan'a yapılan transferler, 27 Mart günü saat 17.00'ye kadar işleme alındı ve aynı gün saat 22.00'de sipariş sistemi kapatıldı.16-27 Mart tarihleri arasında Trumore uygulamasından ve Togg websitesi üzerinden ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi, bugün noter huzurunda yapılacak dijital çekilişe katılmaya hak kazandı.TOGG ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILACAK?Togg'un, websitesi ile Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş numaralarıyla ad ve soyadlarının ilk harflerinin bulunduğu sıralı listeyi açıkladığı kullanıcılar arasından şanslı 20 bin kişi, 2023 yılında teslim edilecek T10X için ön sipariş hakkı kazanacak.Asıl ve yedek liste dışında kalan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler de (60 bin TL) Trumore cüzdanları üzerinden iade edilecek. Ancak 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecekler. Bu siparişi verenler, 2024 yılı Haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecekler.İKİ DONANIM SEVİYESİ VE İKİ BATARYA SEÇENEĞİ SUNULACAK160 kW / 218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olacak. T10X'in 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunarken, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP).T10X'in fiyatları şöyle oluştu:V1 RWD Standart Menzil 953 bin TLV2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TLV2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TLÇift motorlu T10X AWD 29 Ekim'de özel seri ile yollarda olacakBEKLENEN SÜRE KADAR EK GARANTİ VE TRUGO'DAN AYLIK 85 KWS ENERJİ DOLUM HAKKIÇekiliş sonuçlandığında asıl ve yedek listeye girmeye hak kazanan 40 bin kişi, akıllı cihazlarını teslim almaya kadar geçen süre boyunca da çeşitli ayrıcalıklara sahip olacak. Kullanıcıların hesaplarına nisan ayından itibaren, teslimat gerçekleşene kadar geçen zaman için ilave garanti süresi eklenip, Trugo'dan da aylık 85 kWs enerji dolum hakkı tanımlanacak.SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN CANLI YAYINTogg sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanacak çekilişte, sipariş hakkı kazanan kullanıcılar akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde, ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak. Asıl ve yedek listede yer alamayan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler ise hesaplarına iade edilecek.