Kahramanmaraş'ta 1,5 metre çöken yol mahalleyi ikiye ayırdı

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 28 hanenin bulunduğu Göksun ilçesinin Salyan Mahallesi de ağır hasar aldı.Depremler sonucu mahallede 3'ünün dışında tüm evlerde büyük hasar meydana geldi. Mahallenin içinde ise arazi ve yollarda yarık, çökme ve yükselmeler oluştu.Mahalle içindeki yolun iki tarafı arasında genişliği yaklaşık 1 metre olan 1,5 metre civarında yükseklik farkı ortaya çıktı. Mahalle sakinleri, çökme oluşan yerlerde yolun diğer tarafına geçmek için ahşap merdivenler kullanıyor.Mahalle sakinlerinden Serkan Zor, 6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremde mahallelerinin hasar görmediğini, asıl hasarın ikinci depremde meydana geldiğini söyledi.Mahallede 3 evin dışında kalanların tamamen yıkıldığını belirten Zor, 'Yarıklar, yüzey kırıkları da depremden sonra oluştu. Bunların derinliği yaklaşık 3 metre. Mahallenin içinden geçiyor bunlar, mahallede bir yerden başka bir yere gitmek için merdiven dayamak gerekiyor. Ancak o şekilde geçebiliyoruz.' dedi.Artçı sarsıntılar sonrası yarıkların bir kısmının toprakla dolduğunu anlatan Zor, mahallede can kaybı ise bulunmadığını dile getirdi.Mahalle sakinlerinin çadır ve konteynerlerde kaldığına işaret eden Zor, 'Küçükbaş hayvanlarımız vardı 60 tane. Kırığın olduğu yerde hepsi enkaz altında kalıp öldü. Birçok evde büyükbaş hayvanlar vardı, sağ çıkardıklarımız 3-4 tane. Kalan hepsi öldü.' ifadelerini kullandı.