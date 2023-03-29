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Beyaz Gazete
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İthal cep telefonlarındaki gümrük fiyatı zammı iptal oldu

İthal cep telefonlarının birim gümrük kıymetini 200 dolardan 350 dolara çıkaran düzenleme, Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğ ile iptal edildi.

Ekleme: 29.03.2023 - 08:42 Güncelleme: 29.03.2023 - 08:48 / Editör: Ozge Selin
28 Şubat'ta “İthalatta Gözetim Uygulanmasına” ilişkin tebliğ, Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanmıştı.

Tebliğe göre ithal cep telefonlarının birim gümrük kıymeti 200 dolardan 350 dolara çıkarılmıştı.

Gümrük kıymetine gelen zam iptal edildi
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğe göre, ithal cep telefonlarının gümrük kıymetinin 350 dolara çıkarıldığı düzenleme iptal edildi.

2 bin 500 liraya kadar yaşanabilecek artış önlendi
Böylece ithal cep telefonlarının fiyatlarında 2 bin 500 liraya kadar yaşanabilecek bir artışın önüne geçilmiş oldu.

İthal cep telefonlarındaki gümrük fiyatı zammı iptal oldu
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