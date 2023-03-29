Denizli’de anne vahşeti! 1 yaşındaki kızını boğarak öldürdü yangın süsü verdi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanın ikinci katında gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Evde yapılan incelemede 1 yaşındaki Zeynep A.'nın dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği saptandı. Yangın sırasında evde olan baba Mehmet A. (53) ifadesinde, uyumadan önce eşi Hilal A. (40) ve kızının televizyon izlediklerini, uyurken yangını fark ederek dumanları görmesi üzerine kendisini dışarı attığını söyledi.Yangından sonra polis merkezine giderek teslim olan anne Hilal A. ise ifadesinde yangın faciasının nasıl çıktığını itiraf etti. Eşinin kendisini fuhşa zorladığını öne süren Hilal A. bu sebeple kızını boğarak öldürdüğünü daha sonra da evi ateşe vererek kaçtığını iddia etti. Cani annenin gözaltındaki sorgusu devam ederken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.