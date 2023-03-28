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Beyaz Gazete
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İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu partisinden istifa ediyor

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifa edeceğini açıkladı.

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu partisinden istifa ediyor
Ekleme: 28.03.2023 - 18:50 Güncelleme: 28.03.2023 - 19:01 / Editör: Ozge Selin
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu partisinden istifa ediyor
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu partisinden istifa edeceğini açıkladı. Ağıralioğlu, 6'lı koalisyonun terör örgütünün siyasi kanadı HDP'nin Kılıçdaroğlu'na desteğinin ardından zehir zemberek sözlerle kirli işbirliğine karşı çıkmıştı.

6'lı koalisyon Cumhurbaşkanı adayını Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıkladı. HDP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermesinin ardından Yavuz Ağıralioğlu da geçtiğimiz haftalarda TBMM'de bir basın toplantısı düzenlemişti. Ağıralioğlu CHP-HDP ittifakını sert sözlerle eleştirmişti.

"Terörün olduğu yerde olmayız" vurgusu yapan Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin sert ifadeler kullanmıştı. 'Güçlendirilmiş Parlamenter sistem' diyerek yola çıkıldığını belirten Ağıralioğlu, "Güçlendirilmiş, iyileştirilmiş Kemal Kılıçdaroğlu modeli sunulmuş oldu." demişti.

TERÖRÜN GÖLGESİNİN DÜŞTÜĞÜ YERDE OLMAYIZ

Ağıralioğlu şu sözleri kullanmıştı:

HDP açıklama yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu lehine aday çıkarmayacaklarını açıkladılar. Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. Ben defalarca ifade ettim. HDP'ye oy veren 6 milyon seçmen, herhangi bir partimiz, HDP'ye oy veren vatandaşlarımızın oyunu alabilirse ben bunun övüncüyle yaşarım.

Ancak Türk devletine katil diyen HDP yöneticilerini görüyorum. Devlete katil derken cüretkarlığı bir kere PKK'ya katil diyerek gösteremediniz. Dolayısıyla ben HDP'nin bu iklimde, biizim oyumuza talip oluyorsunuz da bizimle niye muhatap olmuyorsunuz. Evet sizinle muhatap olmuyoruz. Siz problemli insanlarsınız. Ermeniler sözde soykırım mitinleri düzenler siz içindesiniz. PKK'yı lanetleyemezsiniz. Vatandaşlarımızı rencide etmeyeceğiz.

PKK'ya müsamaha yok, devleti milleti tehdit edene tebessüm yok. Bende yok, başkasında varsa onlara soracaksınız.

Ben HDP ile pazarlık edilmesini doğru bulmuyorum.

Yavuzağırali olarak konuşuyorum. Ben terörün gölgesinin düştüğü yerde olmam. Bir kere PKK'ya terör örgütü demediniz, APO'ya katil demediniz. Ama siz defalarca milletin meclisine gelip devlete katil dediniz.
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