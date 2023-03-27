Terk edilen binalar Yusufeli'nin baraj sularıyla doldu .

Çoruh'un üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile Hidroelektrik Santrali (HES) inşası tamamlandı.558 megavat kurulu gücüyle ülke ekonomisine yıllık 5 milyar lira katkı sağlayacak projeyle gövdesi, düşey ve yatay düzlemde kavisli şekilde tasarlanan dev gövdenin arkasında depolanan suyun potansiyel enerjisi, yıllık ortalama 1 milyar 900 milyon kilovat saatlik elektrik enerjisine dönüştürülecek. 2,3 milyar metreküp su depolama hacmine sahip baraj, 29 Mayıs 2023'te elektrik üretimine geçecek.22 Kasım'da su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'nda 113,39 milyon metreküp su depolandı, su seviyesi 85 metreye ulaştı. Yol ve köprülerin dipte kaldığı ilçede baraj suları, geri dönüşüm yıkımları süren terk edilmiş binalara da dayandı, bazı apartmanların ilk katlarının sularla kaplandığı gözlendi. Yağışlı geçen son aylarda kar sularının de erimesi nedeniyle suyun bir kısmı dip savaklardan tahliye edilen barajda, kontrollü su tutma işlemine geçildi..Artvin Valisi Yılmaz Doruk, bölgedeki son durumu ve süren kamu yatırımlarını yerinde inceledi, çalışmalar hakkında yetkilerden bilgi aldı..Vali Yılmaz Doruk, 'Çoruh'ta akış rejim bakımından çok fazla miktar suyun geldiği dönemi yaşıyoruz. İstikrarlı akışın ötesinde sene boyunca gelen suyun yarısı, son 3 ayda geldi. Bu nedenle eski yerleşim yerini hızlı şekilde boşaltmış bulunmaktayız. Karların erimesi ve yağışlı döneme girmiş olduğumuzdan, önümüzdeki günlerde ciddi manada su gelmesini bekliyoruz. Baraj alanının, eski ilçenin hızlı şekilde su ile örtüleceğini düşünüyoruz' dedi.Eski ilçeden yeni yerleşim yerine taşınmanın bütünüyle neredeyse bittiğini aktaran Vali Doruk, 'Şehrimizin yeni yerleşim yeri kurulma çalışmaları ile bu yerleşim yerini diğer il ve ilçelere bağlayacak bağlantı yolları tamamlandı. Köy yollarımızda da elektrik su ve alt yapı çalışmaları tamamlandı..Yusufelili vatandaşlarımız yeni yerleşim yerinde taşınıp burada yaşamaya başladılar. Yapacağımız hala çok işimiz var. Bu işleri Yusufeli'nde zaman harcayarak eksiklikleri tamamlayacağız. Taşınma konusunda gerek konutlar olsun gerek iş yerleri olsun neredeyse bütünüyle yeni yerleşim yerine taşındığını söyleyebiliriz. Konaklama ve ticari faaliyetlerin yeni yerleşim yerinde yapıldığını söyleyebiliriz' diye konuştu.Taşınma sürecinde hak sahibi olmayanlara yeni ilave konut inşa edileceğini de duyuran Vali Doruk, 'Hak sahipliği sürecinde bazı vatandaşlarımı çeşitli sebeplerle hak sahibi olamadılar. Bunlara ilişkin ilçemizde ilave sosyal konutlar yapılacak. Bu konutlara başvurarak vatandaşlarımız yararlanacaklar. Buda ilçemizde hak sahibi olmayan kişiler için bir fırsat olacak. Kira verilen evlerle birlikte bir konut açığı görünmüyor. Ama vatandaş ayrıca bir eve çıkmak isteyebiliyor. Ya da yeni ihtiyaçlar doğabiliyor. Biz bu konuya da önem veriyoruz' ifadelerini kullandı. Vali Doruk, yeni yerleşim alanının yaz ayında doğal gazla buluşturulacağını da duyurdu.