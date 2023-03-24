TOGG'dan ön sipariş açıklaması: Başvuru sayısı belli oldu

Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X için ön sipariş süreci devam ediyor. Şirketten yapılan açıklamada, yerli otomobil için verilen ön sipariş sayısının 7 günde 100 bine ulaştığı aktarıldı.16-27 Mart tarihleri arasında App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indiren veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin lira ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak.28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak dijital çekilişle ön sipariş sahipleri belirlenecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV-Star ortak yayınında Togg'un 27 Mart'a kadar 100 bin ön siparişe ulaşabileceğini açıklamıştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:Heyecandan başka ne uyandırır? 85 milyon nüfusumuzun da burası ortak gururu. Siparişler yoğun. 60 yıllık hayal gerçek oldu. Söz verdik ve bu hayali gerçeğe de dönüştürdük. 7 ayrı renkte Togg'larımız var. Bu ay sonundan itibaren caddelerimizi onlar zenginleştirecek. Ne diyorlardı, 'Bu arabanın fabrikası nerede?'. Fabrikayı açtık mı? Açtık. Sonra ne dediler? 'Üretemezsiniz'. Banttan indirdik mi, indirdik. Sonra ne dediler? 'Üretirsiniz ama satamazsınız'. Şimdi ne oldu? 75 bin fazla sipariş aldık. 27 Mart'a kadar inanıyorum ki, 100 bini geçer. Togg ülkemizde 10 yılda satılan elektrikli OTOMOBİL sayısının 5 katı kadar siparişi sadece 6 günde aldı. 2030'a kadar 1 milyon Togg üretmiş olacağız.2023 yılı içinde T10X sahibi olmak için çekilişe katılmak isteyenler, Togg.com.tr veya App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasından 'Akıllı Cihaz Konfigüratörü'ne girip, cihazın donanım özelliklerini, teknik verilerini ve model fiyatlarını inceleyebiliyor, diledikleri T10X versiyonunu seçip istedikleri gibi yapılandırabiliyor.Kullanıcılar, seçtikleri versiyonun tasarımını, 'Türkiye'nin Renkleri'yle 360 derece döndürerek inceleyip, dış renk seçeneğine karar verebiliyor. Dilenirse akıllı cihazın bulunduğu ortam değiştirilerek beğenilen dış rengin T10X üzerinde güneşli bir havada nasıl göründüğü de görülebiliyor.Dış rengi belirleyen kullanıcılar, bir sonraki adımda T10X'in jant seçenekleri arasından seçim yapıp, iç tasarımı keşfetmeye geçiyor.Kullanıcılar, T10X'in geniş hacimli iç tasarımını yakınlaştırarak veya daha geniş bir açıdan görebiliyor. Sonrasında da opsiyonel donanımları eklenip, lansmana özel avantajlı donanım paketlerinin detayları görüntülenebiliyor.Konfigürasyonu tamamlayanlar özet sayfasında detayları inceleyip son kontrollerini yapıyor. Ön sipariş sözleşmesini inceleyip onaylayanlar ise ödeme aşamasına geçiyor.Eğer kullanıcının daha önceden kurulu bir Trumore e-Cüzdanı varsa ve 60 bin lira bakiye yüklemişse ön ödemeyi tamamlayarak çekilişe katılma hakkı kazanacak ya da Trumore üzerinden Trumore e-Cüzdanını yaratıp 60 bin lira bakiyesini yükledikten sonra ön ödemeyi tamamlayarak, çekilişe katılma hakkı elde edecek.Ön sipariş dönemi kapandıktan sonra, dijital çekiliş 28 Mart tarihinde noter huzurunda çekilecek. Çekilişe katılacak kullanıcıların sıralı listesi çekiliş öncesinde Togg tarafından yayınlanacak. Çekiliş sonlandığında kazanan kullanıcılar akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde, ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak.Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak.'