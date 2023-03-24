Ayşenur’un katil zanlıları tutuklandı

Ayşe Nur Bedel, şimdiki sevgilisi Ali Erensoy'un azmettirmesi üzerine 1,5 yıl önce Erensoy'un kızı Mukaddes'i ve olay yerinden kaçarken de yoldan geçmekte olan Mustafa Özgenoğlu'nu bacağından vurarak yaraladı. Tutuksuz yargılanan sevgililer birlikte yaşamaya başlarken, 19 Mart akşamı 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Ali Erensoy, Ayşe Nur Bedel'in yolda hareketsiz olarak yattığını ve uyandıramadığı yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden polis, kol ve ensesinden tüfekle vurulan Bedel'in hayatını kaybettiğini tespit etti.Şüphe üzerine gözaltına alınan Ali Erensoy hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Erensoy'un olaydan 1 saat kadar önce Ayşe Nur ve bir kadın arkadaşları ile birlikte poligona giderek atış yaptıkları, ardından da eşyalarını almak üzere eve gittikleri belirtildi. Erensoy'un ifadesinde ise Ayşe Nur'u araçta bıraktıktan sonra eve çıktığını, daha sonra gelen sesler üzerine dışarıya çıktığını ve evin önünde Ayşe Nur'u hareketsiz halde bulduğunu söylediği öğrenildi. Erensoy'un cinayetten 2 gün önce kamera kayıt cihazlarını sökerken de yanında imam nikahlı olarak birlikte yaşadığı Elif Erensoy'un olduğu belirlendi. Bunun üzerine Elif Erensoy'da şüpheli olarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali ve Elif Erensoy çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Mukaddes Erensoy'un vurulduğu davanın da Konya 16. Asliye Ceza Mahkemesinde sürdüğü belirtildi. İddianamede Ali Erensoy hakkında 'silahla kasten yaralamaya azmettirme' suçundan 4,5 yıla kadar, arkadaşı Hüseyin Çekiç hakkında 'silahla kasten yaralamaya yardım etme' suçundan 2 yıl 3 aya kadar, 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 4,5 yıla kadar, Ayşe Nur Böcü hakkında ise Mukaddes Erensoy'a yönelik 'silahla kasten yaralama' suçundan 4,5 yıla kadar, Mustafa Özgenoğlu'na yönelik 'olası kastla silahla yaralama' suçundan 3 yıla kadar, 'görevi yaptırmamak için direnme suçundan ise 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.