MSB açıkladı: FETÖ ve PKK bir arada

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilmek istenen şahıslarla ilgili açıklama yayınladı. Yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ, 1'inin de PKK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilmek istenen şahıslarla ilgili açıklama yayınladı.MSB: Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 20 şahıs Edirne'deki hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ, 1'inin de PKK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.