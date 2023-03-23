Kahramanmaraş Onikişubat'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Onikişubat olan deprem çevre illerden de hissedildi.
Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Onikişubat olan deprem çevre illerden de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, 6,94 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, 6,94 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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