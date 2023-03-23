Cumhurbaşkanı adayları için ikinci gün atılan imza sayıları belli oldu
Seçmenler tarafından belirlenecek cumhurbaşkanları adayları için ikinci gün atılan imza sayıları açıklandı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 51 bin 367 imza ile en fazla oy toplayan isim oldu. Adayların, 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplamaları gerekiyor.
YSK tarafından, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten'in cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları kabul edildi.
Seçmenler tarafından belirlenecek cumhurbaşkanları adayları için 2'nci gün atılan imza sayıları şöyle:
Muharrem İnce: 51367
Muhammed Ali Fatih Erbakan: 46725
Sinan Oğan: 25924
Doğu Perinçek: 11792
Yakup Türkal: 1645
Erkan Trükten: 755
Tevfik Ahmet Özal: 567
İrfan Uzun: 319
Halil Murat Ünver: 211
Hilmi Özden: 151
Davut Turan: 68
100 BİN İMZA TOPLAMALARI GEREKİYOR
Seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci devam ediyor. 11 adayın, 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.
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