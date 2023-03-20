  • USD: 18,98 - 19,01
  • EURO: 20,21 - 20,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İzmir'deki FETÖ operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı, 35'i adliyede

İzmir merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik 'Gazi Turgut Arslan' operasyonunda gözaltına alınan 49 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 35 şüpheli de adliyeye sevk edildi.

Ekleme: 20.03.2023 - 13:31 Güncelleme: 20.03.2023 - 13:32 / Editör: Ozge Selin
İzmir'deki FETÖ operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı, 35'i adliyede
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri FETÖ/PDY'ye yönelik geçen cuma günü operasyon düzenledi. 'Gazi Turgut Arslan' adı verilen İzmir merkezli İstanbul, Ankara, Samsun ve Muğla'da düzenlenen operasyonda, 40 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 54 kişiden 49'u gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 180 bin 305 TL, 400 euro ve 4 bin 900 dolar, 2 F serisi Amerikan doları, 47 ziynet eşyası ve çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 2'si yurt dışında bulunan, 5 kişinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin, örgüte finansal destek sağlayan ve kendilerini 'mahrem/kurye' olarak adlandırdıkları, örgütün güncel yapılanmasında faaliyet gösterdikleri, bir kısmının haklarında yakalama kararı olduğu belirlendi. Şüphelilerin yakalanmamak için çeşitli tedbirler uyguladıkları, gaybubet olarak adlandırılan hücre evlerinde kaldıkları ve haklarında önceki operasyonlarda gözaltına alınan kişiler tarafından ihbar ve beyanlar bulunduğu, bazılarının da örgütün gizli haberleşme uygulaması olan ByLock kullanıcısı olduğu da tespit edildi.

35 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüphelilerden 1'i, emniyetteki ifadesinin ardından serbest kalırken, 13'ü adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 12'si tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katılmayacaklarını açıkladı
Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesine MHP'den tepki: Demokratik özerklik ve bölücübaşına özgürlük...
Bakan Kurum 'Son çalışmaları yapıyoruz' diyerek duyurdu: Önümüzdeki hafta teslim edeceğiz
Pervin Buldan'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile basın toplantısındaki mutluluğu dikkat çekti
Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
CHP’li Murat Gezici’den Sözcü TV’de eleştiri: Muhalefetten korkuyorum
Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Türkiye'den Mısır'a davet
6'lı koalisyonun IMF planı deşifre oldu! ABD ve Avrupa'dan böyle aferin alacaklar...
Kılıçdaroğlu TBMM'de HDP ile bir araya geldi
Çataklı AFAD'ın depremden 36 saat sonra TSK’dan yardım istediği iddiasına ses kaydıyla cevap verdi
Fransa'da kaos tırmanıyor: Gündem hükümetin düşme olasılığı
Yunanistan'ın uykularını kaçıran gelişme! 'Endişelenmemiz gerekiyor'
Muharrem İnce'nin aday olması Kılıçdaroğlu destekçisi FETÖ'cülerde korku yarattı: Oylar bölünecek diye paniklediler
Fransız basını TOGG'u mercek altına aldı: Tek tek incelediler! Her şey çok hızlı gelişti
TOKİ İlk Evim arsa ve işyeri için yeni kura takvimi açıklandı!
Euronews'ten 6'lı masaya mesaj: Macaristan seçimleri ders olsun
Finansal kriz endişeleri büyüyor: Altı büyük merkez bankasından dolar adımı
Muharrem İnce ile Nevşin Mengü arasında polemik! Ben senin kardeşin değilim...
Başörtüsü nedeniyle iş başvurusu reddedildi! 'Fırsatını bulsalar hemen başörtüsünü yasaklarlar'
Altılı Masa liderleri İzmir'de Akşener'siz bir araya geldi...
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Vergi borcuna büyük fırsat: İşte son başvuru tarihi...

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Vergi borcuna büyük fırsat: İşte son başvuru tarihi...

20 Mart hava durumu: Kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

20 Mart hava durumu: Kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Togg T10X, sipariş rekoru kırıyor

Togg T10X, sipariş rekoru kırıyor

CNN International'dan 'İstanbul depremi' uyarısı: 350 bin bina risk altında

CNN International'dan 'İstanbul depremi' uyarısı: 350 bin bina risk altında

Sular çekilince ortaya çıktı! Kuraklık o barajı da vurdu

Sular çekilince ortaya çıktı! Kuraklık o barajı da vurdu

Pişkin dolandırıcıdan akılalmaz sözler! Avukata söylediği sözler pes dedirtti

Pişkin dolandırıcıdan akılalmaz sözler! Avukata söylediği sözler pes dedirtti