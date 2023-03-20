Altılı Masa liderleri İzmir'de Akşener'siz bir araya geldi...

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde 'İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi' kapsamında 'Millet İttifakı Genel Başkanları Buluşması' oturumu düzenledi.Oturuma CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.Altılı Masa'da yer alan beş partinin genel başkanı, burada katılımcılara seslendi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener toplantıya katılmadı. İYİ Parti'yi genel başkan yardımcısı Ümit Özlale temsil etti.