Abide Kavşağı alt tünelde bakım ve onarım çalışması tamamlandı

Şanlıurfa'da cavsak deresinin patlamasıyla sel sularının dolduğu Abide Kavşağı alt tünelde temizlik çalışmaları tamamlandı. Selin yaşandığı ilk günden bu yana Abide Kavşağı alt tünelde biriken suların tahliye edilmesi için çalışma yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tüneldeki temizlik çalışmasını tamamladı. Tünel sel suları ve balçıktan arındırıldı.Sel nedeniyle tahrip olan orta refüj ve ışıklandırmalar yeniden dizayn edildi. Yön levhaları ve ışıklandırma çalışmasının yapıldığı tünel balçıktan arındırılarak eski haline getirildi. Orta refüje demir bariyerler yerleştirildi.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, tünelde yapılan çalışmaları yakından takip etti. Tüm ekiplerin seferber olduğu çalışmalarda yolun yeniden trafiğe açılması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor. Başkan Beyazgül, ekiplerden yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından temizlik çalışmasının tamamlandığı Abide Kavşağı alt tünel en kısa zamanda yeniden trafiğe açılacak.