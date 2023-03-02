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Beyaz Gazete
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6'lı koalisyon 12. kez toplanıyor: Masanın adayı kim olacak? Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken mesaj

Altılı koalisyon bugün 12. kez bir araya geliyor. Daha önce gerçekleştirilen 11 toplantıda bir aday üzerinde karar alamayan ittifakın bugün adayını belirlemesi bekleniyor. En çok merak edilen konu ise bu ismin kamuoyu ile paylaşılıp paylaşılmayacağı. Altılı koalisyonda adaylıkta da birçok isim ortaya atıldı. CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nu öne çıkarırken, İYİ Parti bu öneriye sıcak bakmıyor. Son günlerde Mansur Yavaş ismi adaylık için konuşulurken, Yavaş da yaptığı açıklamayla adaylığa yeşil ışık yaptı.İşte toplantı öncesi son dakika gelişmeleri...

6'lı koalisyon 12. kez toplanıyor: Masanın adayı kim olacak? Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken mesaj
Ekleme: 2.03.2023 - 10:25 Güncelleme: 2.03.2023 - 10:42 / Editör: Ozge Selin
6'lı koalisyon 12. kez toplanıyor: Masanın adayı kim olacak? Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken mesaj
Türkiye 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanırken, Millet ittifakı cephesi hala adayını belirleyemedi. Daha önce 11 kez toplantı yapan altlı ittifak henüz bir isim üzerinde uzlaşamadı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu her fırsatta adaylığı için sinyal vermiş, hatta ön plana çıkan büyükşehir belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylıklarını veto etmişti.

12. TOPLANTI BUGÜN
Altılı ittifak bugün 12. kez bir araya gelecek. Yapılan açıklamalara göre ittifakın ortak adayının bugün belirlenmesi bekliyor. Ancak yine yapılan açıklamaya göre aday belirlense bile bu isim kamu oyu ile bugün paylaşılmayacak. Kılıçdaroğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Millet İttifakı Liderler Zirvesi'nden bir aday ismin açıklanacağını sanmıyorum' dedi. Ve aday açıklama tarihinin toplantıda ele alınacağını söyledi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, adayın bugün yapılacak toplantıda belirleneceğini dile getirdi.

MANSUR YAVAŞ'TAN ADAYLIK AÇIKLAMASI
Toplantı öncesi sürpriz bir açıklama da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi.

Yavaş, 'Aday gösterilirsem bu benim için görevdir. Ama Kılıçdaroğlu ve Akşener'in ortak iradesine karşı bir hareket yapmam mümkün değil' ifadesini kullandı.

EREN ERDEM'DEN VETO: 'KILIÇDAROĞLU DIŞINDA BİR CHP'Lİ ADAY ASLA OLAMAZ'

CHP PM Üyesi Eren Erdem, Kılıçdaroğlu'nun arkasında olduklarını belirterek, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu dahil hiçbir CHP'linin masada aday gösterilemeyeceğini söyledi.

Erdem, 'Asla ve kata Kemal Kılıçdaroğlu dışında bir CHP'linin altını çizerek söylüyorum burası önemli çünkü... Akşener aday olmak isterse bir siyasi liderdir, masadan çıkarsa biz benimseriz. Asla Sayın Kılıçdaroğlu dışında bir CHP'linin masada onaylanması konusunda kati suretle kararlıyız. Bu konuda Parti Meclisi olarak çok netiz. Kemal Kılıçdaroğlu dışında CHP'li bir belediye başkanı veya milletvekili masaya önerilmeyecek. Önerilirse de Sayın Yavaş dedi ya, '6 partinin onayı' ile diye. 5 parti olsa da, 6'ncı parti olarak bizim kararımız nettir.' dedi.

6'LI MASA TOPLANTISI ÖNCESİ LİDERLER İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPTI
Akşener, partisinin Genel İdare Kurulu üyelerini cumhurbaşkanı adayını konuşmak üzere topladı. Toplantıdan çıkan ismi 6'lı masanın gündemine taşıması bekleniyor.

Öte yandan toplantıya ev sahipliği yapacak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Meral Akşener, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Gültekin Uysal'ı ayrı ayrı ziyaret etti.
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