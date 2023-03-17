CHP bebek katiline ‘önderimiz’ diyenlerle aynı masaya oturacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beklendiği gibi Altılı Masa-HDP görüşmesini gerçekleştirmeyi planlıyor. Ancak görüşme öncesi HDP'nin terör örgütü PKK'ya destek açıklamaları yeniden gündeme geldi.HDP'li Tülay Hatimoğulları'nın İstanbul'da Halkların Demokratik Kongresi başlıklı genel kurulda yaptığı konuşmaya dikkat çekildi. HDP'li Hatimoğulları, Türkiye'yi sözde Kürdistan'ın 4 parçası olarak tanımlayarak, 'İktidar askeri diplomatik özel harp yöntemleriyle her yönü deneyerek siyasal ve kültürel soykırımı dayatmaya devam ediyor' sözlerini sarf etmişti.HDP'li Hatimoğulları, skandal konuşmasında elebaşı Öcalan'a ‘önderimiz' deyip özgürlük istemişti. Sınır ötesi operasyonlara karşı çıkılan programda sık sık terör örgütüne destek sloganları da atılmıştı.Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mustafa Karasu da yayınladığı video ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday gösteren Altılı Masa'ya destek vermişti.