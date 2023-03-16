  • USD: 18,98 - 19,01
  • EURO: 20,14 - 20,18
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

EGM: Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 45 kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 1184 hesap yöneticisinden 745'i hakkında adli işlem başlatıldığını ve gözaltına alınan 185 kişiden 45'inin tutuklandığını duyurdu.

Ekleme: 16.03.2023 - 15:50 Güncelleme: 16.03.2023 - 15:51 / Editör: Ozge Selin
EGM: Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 45 kişi tutuklandı
EGM'nin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada; Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca internet ortamında 7 gün 24 saat esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtilerek, '6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş/Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve çevre illerimizde de hissedilmiştir. Meydana gelen depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 1184 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiş, 745'i hakkında adli işlem başlatılmış, Cumhuriyet başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 185 şahıs gözaltına alınmış, 45'i tutuklanmıştır' denildi.

Ayrıca, depremzedelere yardım yapmak isteyen kişilerin iyi niyetlerini suistimal etmek isteyen dolandırıcılara karşı da çalışma başlatıldığı vurgulanarak, 'Bu kapsamda 81 adet oltalama (phishing) dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitesinin kapatılması sağlanmış, resmi kurumların adını kullanarak/taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapılmış, ayrıca 'deprem yardımı' teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlanmıştır' ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
HDP aday çıkaracak mı? Bloomberg'den dikkat çeken 6'lı koalisyon iddiası: Tabanı ikna çalışması...
Şanlıurfa sele teslim! 6 aylık yağış 1 günde düştü! Acı bilanço: 15 ölü
AK Parti Grubu'nun Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan
Fransa’da kriz yaratan Macron’dan yeni tehdit! Kabul edilmezse harekete geçecek
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: 'Hiçbir hak kaybı yaşanmayacak'
Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi olağanüstü toplandı
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı açıkladı! Deprem konutları bir yılda bitecek!
Resmi Gazete'de yayımlandı! İnşaatlar için devrim gibi düzenleme! Bu tarihten itibaren satış yapılamayacak
İYİ Parti'de yasak aşk skandalı! Karısını partiden başka bir kadınla aldattı
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş açıkladı! Yeniden Refah, Cumhur İttifakı'na mı katılıyor?
Yavuz Ağıralioğlu açtı ağzını yumdu gözünü: 25 yılda yemediğimiz küfrü 3 günde yedik, İYİ Parti'nin gardı düştü
ABD'deki kriz endişesi Avrupa'ya sıçradı! Domino taşları düşmeye mi başladı? Şimdi de Credit Suisse...
CHP'li Berhan Şimşek duvara tosladı! Selahattin Demirtaş'ı savunmak isterken rezil oldu
Kuralar çekiliyor! İşte Tuzla kura çekimi dahil 50 bin konut TOKİ sonuçları sorgulama!
Twitter'dan 14 Mayıs operasyonu! Bot hesapların yalanları öne çıkarıldı, milli içerikler perdelendi
Başkan Erdoğan'ın sözleri dünya gündeminde: İsveç'in son umudu...
Politico, Millet İttifakı'nın Batı ile ilişkilerde izleyeceği politikaları sıraladı
PKK övdü, HDP çağırdı; Millet şehitlerini anarken Kılıçdaroğlu orada olacak!
Başkan Erdoğan'dan seçim hamlesi! Milletvekillerine talimat verdi
Erdoğan'ın oyları zirvede: AK Parti'li Şen Cumhurbaşkanının masasındaki son anket sonuçlarını açıkladı
Togg sahibi olmak isteyenler buraya! 10 adımda ön sipariş ve çekiliş süreci

Togg sahibi olmak isteyenler buraya! 10 adımda ön sipariş ve çekiliş süreci

16 Mart hava durumu: Sel, fırtına, sağanak yağış! Deprem bölgelerinde bugün hava nasıl olacak?

16 Mart hava durumu: Sel, fırtına, sağanak yağış! Deprem bölgelerinde bugün hava nasıl olacak?

Haftanın ikinci indirimi! Motorine bir kez daha indirim geliyor

Haftanın ikinci indirimi! Motorine bir kez daha indirim geliyor

Uzman isimden korkutan tahmin! O faya dikkat çekti: Daha büyüğü yaşanabilir .

Uzman isimden korkutan tahmin! O faya dikkat çekti: Daha büyüğü yaşanabilir .

Rus uçaklarının ABD İHA'sını düşürdüğü anlar ortaya çıktı

Rus uçaklarının ABD İHA'sını düşürdüğü anlar ortaya çıktı

O bölgede arsa talebi patladı! Deprem sonrası fiyatlar yüzde 200 arttı: Uzmanlar uyarıyor!

O bölgede arsa talebi patladı! Deprem sonrası fiyatlar yüzde 200 arttı: Uzmanlar uyarıyor!