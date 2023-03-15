  • USD: 18,96 - 18,99
  • EURO: 20,25 - 20,29
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Semra Güzel iddianamesi yetkisizlikle Ankara’ya gönderildi

HDP’li Semra Güzel PKK’lı teröristle çıkan fotoğrafının ardından Milletvekilliği düşürülmüştü. Sahte kimlikle yakalanan Güzel, hakkında ‘’Resmi belgede sahtecilik’’ suçunu işlediği gerekçesiyle 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle açılan dava İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Ekleme: 15.03.2023 - 17:31 Güncelleme: 15.03.2023 - 17:33 / Editör: Ozge Selin
Semra Güzel iddianamesi yetkisizlikle Ankara’ya gönderildi
Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Güzel hakkında yeni bir iddianame daha hazırlandığı ortaya çıktı.

TERÖRİSTLE FOTOĞRAFI ÇIKMIŞTI
Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda, HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunması üzerine Güzel hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, Başsavcılığın talebi üzerine Güzel'in dokunulmazlığı TBMM tarafından kaldırılmıştı.

KAÇARKEN YAKALANDI
İfadesi alınmak üzere çıkarılan davetiyeye cevap vermeyen ve adresinde bulunamayan Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Güzel'in, "terör örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" suçlarından 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski HDP Milletvekili Leyla Güven'i Diyarbakır'daki evinde sakladığı da ortaya çıkmıştı. Semra Güzel, 2 Eylül'de başkası adına düzenlenen sahte kimlikle İstanbul'dan Edirne'ye giderken yakalanmıştı.

SAHTECİLİK SUÇUNDAN YENİ İDDİANAME
Semra Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 58 sayfalık iddianamenin ardından bu kez İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan yeni bir iddianame düzenlemişti.

16 YILLIK KİMLİK YENİ GİBİ
Hazırlanan iddianamede 02 Eylül 2022 günü saat 16:45 sıralarında İstanbul TEM Şube Müdürlüğünce görevli ekiplerin TEM Otoyolu üzerinde bulunan dinlenme tesisinde yapılan kontrollerde Semra Güzel'in yakalandığı anlatılmıştı. İddianamede Güzel'in polis ekiplerine Mehtap Dayan isimli şahısa ait kimlik kartını güvenlik görevlilerine ibraz ettiği, kimliğin detaylı incelenmesinde eski Türkiye Cumhuriyet nüfus kimlik kartı olduğu ve arka yüzünde veriliş tarihi 2007 olmasına rağmen kimlikte herhangi bir yıpranma olmadığının anlaşıldığı anlaşılmıştı.

YETKİSİZLİK VERİLDİ
Sahte kimlikle yakalanan Semra Güzel'in "Resmi Belgede Sahtecilik" suçunu işlediği anlatılan iddianamede 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar hapsi istenmişti. Dosyayı inceleyen İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi CMK 161/9. maddesi uyarınca ''Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine aittir'' fıkrasınca yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde gönderdi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu...
Erdoğan'ın Finlandiya açıklaması dünya basınında: İsveç dışarıda kaldı
Deprem bölgesini sel vurdu! Adıyaman'da 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayıp
CHP’den FETÖ ve PKK’ya mesaj! Skandal sözler yeniden gündem oldu: Bir ay içinde göreve iade edip özür dileyeceğiz
Banka iflasları beklentileri alt üst etti! Dünyanın gözü kulağı 22 Mart'ta ABD'de olacak: Fed faiz kararı ne olacak?
Mehmetçik, sel felaketinde mahsur kalanları tahliye etti
Fransa'da grevler sürüyor: Eyfel Kulesi ziyarete kapatıldı
'Arkadaşlarım planlama yapıyor' demişti! Kılıçdaroğlu HDP'ye gidiyor
TOKİ projesini mahkemeye vererek durduran CHP'li Karabağlar Belediye Başkanı: Kentsel dönüşüm yapın elinizi tutan mı var?
Şanlıurfa'da sel felaketi: Dokuz kişi hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan'dan 'Finlandiya'nın NATO üyeliği' açıklaması: Cuma günü verdiğimiz sözü tutacağız
Devlet Bahçeli'den sel felaketi paylaşımı: Hiçbir felaket tarihi yürüyüşümüzü sekteye uğratamayacak
Bakan Bilgin'den 'Geçici işçiye kadro' açıklaması!
Zincir marketlere fahiş fiyat takibi! Resmi Gazete'de yayımlandı ceza katlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Muharrem İnce, Fatih Portakal ve Nevşin Mengü'yle tartıştı
Bakan Akar'dan Karadeniz'deki kriz ile ilgili açıklama: Yakından takip ediyoruz
Alman ordusu dökülüyor! Meclis’te çaresizlik konuşması: Halimiz içler acısı
PKK elebaşı Murat Karayılan'dan 6'lı koalisyona açıktan destek: 14 Mayıs'ta sadece Cumhurbaşkanı değil, sistem de değişecek
Süleyman Soylu'dan sel felaketine ilişkin açıklama!
İstanbul'un o ilçelerinde yıkım maksimum olacak! Risk haritası çıkarıldı: Beklenen İstanbul depremi için kritik uyarı

İstanbul'un o ilçelerinde yıkım maksimum olacak! Risk haritası çıkarıldı: Beklenen İstanbul depremi için kritik uyarı

Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı! Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı! Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak?

İndirim pompaya yasıdı: Benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları

İndirim pompaya yasıdı: Benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları

O bölgede arsa talebi patladı! Deprem sonrası fiyatlar yüzde 200 arttı: Uzmanlar uyarıyor!

O bölgede arsa talebi patladı! Deprem sonrası fiyatlar yüzde 200 arttı: Uzmanlar uyarıyor!

25 yıldır bıyıklarını kesmiyor: Pala lakaplı tatlıcıyı gören dönüp bir daha bakıyor

25 yıldır bıyıklarını kesmiyor: Pala lakaplı tatlıcıyı gören dönüp bir daha bakıyor

Meta'nın iddialı projesi başarısızlıkla sonuçlandı: Instagram ve Facebook'taki bir özelliği daha kaldırdı

Meta'nın iddialı projesi başarısızlıkla sonuçlandı: Instagram ve Facebook'taki bir özelliği daha kaldırdı